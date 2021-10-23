我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

反轉？ 李雲迪嫖娼 網傳29歲女是媽媽桑 夜度資給猛男

中國新聞組／北京23日電
李雲迪嫖娼被拘，網上曝光了涉案女子29歲陳某卉的樣貌與細節。（取材自微博）
李雲迪嫖娼被拘，網上曝光了涉案女子29歲陳某卉的樣貌與細節。（取材自微博）

隨著李雲迪涉嫖娼的案情被「剝洋蔥」，輿論將關注焦點放在了當天和李雲迪同時被逮的女子身上。據爆料，這名「29歲的陳某卉」樣貌甜美，身材玲瓏有致，有網民看了陳某卉的照片紛紛揶揄「難怪李雲迪犯了男人都會犯的錯」。不過也有人稱陳某卉只是負責中介的媽媽桑，當天的交易對象其實是一名肌肉猛男。但這些說法都未獲證實。

網傳和李雲迪交易的男性。（取材自微博）
網傳和李雲迪交易的男性。（取材自微博）

著名鋼琴家李雲迪21日因涉嫌嫖娼被北京朝陽警方行政拘留，事件引起軒然大波，不到24小時，李雲迪所有代言、綜藝、教職等全數被下架取消，藝術生涯或就此毀於一旦。香港01報導，隨著事件不停發酵，網上有知情人士透露了更多細節，甚至曝光了涉案女子29歲陳某卉朋友圈的照片。

據網民爆料內容，陳某卉樣貌甜美，身高170cm，每次交易收費人民幣8000元，網上還流傳陳某卉朋友圈裡她穿丁字褲自拍的性感照片。並指李雲迪與陳某卉已不是第一次交易，兩人此前就十分密切，而男方也從不隱藏自己的真實信息，以支付寶高調付費。

不少網民看了網上流傳的陳某卉照片後，紛紛揶揄道：「不怪李雲迪」，「長相也不錯吧，有錢人和沒錢人嫖娼也不一樣」，「難怪他犯了天下都會犯的錯」，「這臉蛋和身材讓我每次都用支付寶實名付款也沒問題」等。

也有網民稱，陳某卉的本名叫陳小卉，真實身材並不如朋友圈的那麼火辣，可能是修圖。另一名從事模特行業、 網名「陳某奇yyyy」的女子昨天則在網上澄清說，網上瘋傳她的照片，稱她是這件事的女當事人，給她的生活造成了相當大的困擾；她連誰是李雲迪都不知道，怎麼可能會是事件中的當事人？

不過網上昨天又傳出其實被捕的29歲陳某卉並非是和李雲迪從事性交易的女子，陳某卉只是負責中介女子的老鴇，當時要找的交易對象其實是男性，但為把這更大的醜聞壓下來，警方通報上才寫是女性。有網民甚至貼出一張上半身赤裸的肌肉男照片，稱就是李雲迪當晚想找的性交易對象。不過此說未獲北京警方證實。

李雲迪 北京 肌肉

上一則

紐時：北京當局藉嫖娼案打壓政敵 中網友：笑了

下一則

李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳

延伸閱讀

李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係

李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係
重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話
李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳

李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」