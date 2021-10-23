反轉？ 李雲迪嫖娼 網傳29歲女是媽媽桑 夜度資給猛男

李雲迪嫖娼被拘，網上曝光了涉案女子29歲陳某卉的樣貌與細節。（取材自微博）

隨著李雲迪 涉嫖娼的案情被「剝洋蔥」，輿論將關注焦點放在了當天和李雲迪同時被逮的女子身上。據爆料，這名「29歲的陳某卉」樣貌甜美，身材玲瓏有致，有網民看了陳某卉的照片紛紛揶揄「難怪李雲迪犯了男人都會犯的錯」。不過也有人稱陳某卉只是負責中介的媽媽桑，當天的交易對象其實是一名肌肉 猛男。但這些說法都未獲證實。

網傳和李雲迪交易的男性。（取材自微博）

著名鋼琴家李雲迪21日因涉嫌嫖娼被北京 朝陽警方行政拘留，事件引起軒然大波，不到24小時，李雲迪所有代言、綜藝、教職等全數被下架取消，藝術生涯或就此毀於一旦。香港01報導，隨著事件不停發酵，網上有知情人士透露了更多細節，甚至曝光了涉案女子29歲陳某卉朋友圈的照片。

據網民爆料內容，陳某卉樣貌甜美，身高170cm，每次交易收費人民幣8000元，網上還流傳陳某卉朋友圈裡她穿丁字褲自拍的性感照片。並指李雲迪與陳某卉已不是第一次交易，兩人此前就十分密切，而男方也從不隱藏自己的真實信息，以支付寶高調付費。

不少網民看了網上流傳的陳某卉照片後，紛紛揶揄道：「不怪李雲迪」，「長相也不錯吧，有錢人和沒錢人嫖娼也不一樣」，「難怪他犯了天下都會犯的錯」，「這臉蛋和身材讓我每次都用支付寶實名付款也沒問題」等。

也有網民稱，陳某卉的本名叫陳小卉，真實身材並不如朋友圈的那麼火辣，可能是修圖。另一名從事模特行業、 網名「陳某奇yyyy」的女子昨天則在網上澄清說，網上瘋傳她的照片，稱她是這件事的女當事人，給她的生活造成了相當大的困擾；她連誰是李雲迪都不知道，怎麼可能會是事件中的當事人？

不過網上昨天又傳出其實被捕的29歲陳某卉並非是和李雲迪從事性交易的女子，陳某卉只是負責中介女子的老鴇，當時要找的交易對象其實是男性，但為把這更大的醜聞壓下來，警方通報上才寫是女性。有網民甚至貼出一張上半身赤裸的肌肉男照片，稱就是李雲迪當晚想找的性交易對象。不過此說未獲北京警方證實。