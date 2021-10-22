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樹上綑病妻半年 內蒙古狠夫活活餓死她

中國新聞組／北京22日電
男子將妻子用鐵鍊綁在樹上，被檢察官以虐待罪嫌起訴，此為示意圖。(取材自Pixabay）
男子將妻子用鐵鍊綁在樹上，被檢察官以虐待罪嫌起訴，此為示意圖。(取材自Pixabay）

內蒙古自治區烏審旗發生驚悚虐妻致死案。50歲劉姓男子因妻子患有精神障礙症，竟將其用鐵鍊捆綁在樹上，導致其活活餓死。劉男被以涉嫌虐待案遭逮捕、起訴。

極目新聞報導，劉男為四川寧南縣人，案發時在烏審旗打工。2020年5月至10月期間，劉男因妻子患有精神障礙症，遂將其用鐵鍊綁在樹林內的樹上。2020年9月，劉男在發現妻子出現手腳冰涼且沒有食慾，但劉男並未帶妻子就醫。同年10月15日，劉男發現妻子死亡後將其就地掩埋。10月19日，劉男到烏審旗公安局下屬的轄區派出所，註銷了妻子的戶籍。案發後經法醫鑑定，劉男妻子是遭活活餓死。

烏審旗人民檢察院認為，劉男虐待家庭成員，致家庭成員死亡，行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虐待罪追究其刑事責任。今年4月23日，向烏審旗人民法院提起公訴。

律師表示，虐待罪是指經常以打罵、禁閉、捆綁、凍餓、有病不給治療、強迫過度體力勞動等方式，對共同生活的家庭成員進行肉體上、精神上的摧殘、折磨，情節惡劣的行為。行為必須具有經常性、一貫性，虐待行為必須是情節惡劣的，才構成犯罪。劉男長時間內對妻子實施虐待，導致妻子最後活活餓死，很顯然符合虐待罪。根據刑法第260條的規定，犯虐待罪致使被害人重傷、死亡的，處2年以上7年以下有期徒刑。

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