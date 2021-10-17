涉案近百億 江蘇警破獲商戶二維碼套現：前所未見

警方查獲嫌疑人犯案用的信用卡等工具。（取材自微博）

揚州市公安 局江都分局日前破獲一起非法經營案，涉案資金近人民幣百億元。據悉，該案是中國 首宗利用「商戶收款碼非法套現」的案件，僅團伙頭目「老鬼」一人的套現金額就達10億元，金額之巨，已抓獲犯罪嫌疑人15人，活動範圍遍布全國十幾個省份。

綜合媒體報導，該團伙逐級分工長期利用二維碼進行非法套現，案由中國人民銀行揚州市中心支行8月19日通報江都警方，江都人安某、揚州廣陵人包某的銀行帳戶異常活躍，涉嫌洗錢犯罪。警方調查發現，二人為普通工薪階層，每月收入數千元，但名下銀行卡每月的出入金額都在數百萬元以上，與收入水平明顯不符。

警方逮獲涉案人。（取材自微博） 警方逮獲涉案人。（取材自微博）

二人供稱，他們發現不少銀行推行正規商戶可以辦理收款二維碼，免交易手續費的便民服務，於是分別申請了大量的信用卡 ，用家人的名義辦理了多個工商執照，再申請了多個商戶收款二維碼；透過共享收款碼，掃碼套取大量現金，隔幾天再將現金還進信用卡，反覆掃碼「消費」，達到一定額度以後銀行就會返現。

安某、包某被立案調查後，民警發現兩人還有近千萬元來源於C，而C的帳戶裡有1000多萬元來源於D，D名下還註冊有民宿。C還有大量資金來源於E，而E名下有個車行也是可以擁有大額度免手續掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省分，驚覺背後隱藏著一個巨大犯罪團伙。

據悉，該團伙頭目「老鬼」2019年12月起，即開始利用二維碼非法套現。

據報導，「老鬼」大量註冊商戶，申請大量的收款碼，幫別人套現，收取千分之三不等的手續費，每月可獲取數萬元「盈利」，接著他將自己的妹妹、妹夫也發展起來成為家族生意。

「老鬼」為規避風險，在網上徵集大量代理商，在全國各地註冊商戶、申請二維碼，目前涉案上級商戶註冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200餘家，公司賬戶800多個。警方指出，案件還在進一步審理之中。