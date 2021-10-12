南通又暴力執法 老人被打到吐逼搬遷 幹部叫醫院別治療

南通市9月15日，發生城管將擺攤老人摔在地上的事件。（視頻截圖）

江蘇南通上月才發生「小海城管摔打老太」事件，近日又傳出疑似公家機關的人非法入侵家戶，並暴力毆打住戶逼迫搬遷的消息。外界質疑，這種「暴力執法」是否已經成了當地公權力的「標準配備」。

自由亞洲電台報導，家住南通如皋建設村的老人薛秀正，本月6日晚間在家中遭到一群陌生人闖入痛毆，暴力逼遷。薛秀正的兒媳季冬梅及家屬立刻報警，但通報了十幾次後，才有公安 前來，還宣稱這些身分不明的施暴者是在「執法」。季冬梅接著要求這群人離開，卻反被公安以「架小雞式」押走，關到派出所一天一夜才獲釋。

報導稱，過了兩天，又有幾十個陌生人闖入薛家，薛秀正再度遭到毆打，導致頭部受創，當場噁心嘔吐，被家屬送醫治療。沒想到，人民醫院幫薛秀正拍了片子後就要求他離開，醫師稱「幹部打過招呼了，不允許對薛秀正住院治療」。

南通公家單位執法手段引起爭議不是第一次。9月15日，一段在南通市經濟技術開發區小海街道上擺攤的老人被城管摔在地上的影片在網路上流傳，引起網民關注。

新京報報導，根據影片內容，9月15日當天凌晨5時多，一名擺攤老太太正在海川路上收拾東西，隨後三名城管走過來，搶走老太太手中的桿秤，導致她摔倒在地。城管將秤放進自己車子的後車廂，老太太起身與三人交涉後，城管竟把秤掰斷扔在馬路上，並將坐在後車廂上的老太太拎起，摔在馬路上。

影片在網路上流傳後引起網民憤怒，南通市公安局開方區分局隔天發表聲明稱，老太已被送院檢查，並依法處置施暴城管吳某。

對於南通市接連傳出暴力執法事件，關注中國 維權的知名網站「維權網」表示，暴力無休止上演，幾乎成為了地方「全心全意為人民服務」的標配。