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暴雨猛灌山西 近百個西湖水「倒進」太原

中國新聞組／北京12日電
汾河下游山西河津段遭遇洪災，山西省河津市利用連伯灘近10萬畝黃河灘地蓄滯洪水，讓洪水直接向西流入黃河，緩解當地防汛壓力。(新華社)
汾河下游山西河津段遭遇洪災，山西省河津市利用連伯灘近10萬畝黃河灘地蓄滯洪水，讓洪水直接向西流入黃河，緩解當地防汛壓力。(新華社)

山西十一期間遭遇特大暴雨，近5.5萬人被緊急撤離，並造成多人死傷、失蹤，逾175萬人受災。央視報導，暴雨期間太原市總共下了14.9億立方米的雨水，相當於98.6個西湖水量被倒進了太原。

另據自由亞洲電台報導，在傳出災害發生9天後，山西省官方才開始發布第一份災情通報，刻意不提救援物資儲備，對百萬受災民眾陷饑寒交迫，官媒疑似擔心破壞十一氣氛，集體消音了。

關注災情的法律人蔣先生透露，陝西境內也出現了災情，但主要是秋季農作物受損，情況沒有山西嚴重。但他也證實，因為官方報喜不報憂，導致這次嚴重的水患無論是救援還是關注度，都遠不如此前的河南水災。

據山西當地傳媒人指出，洪澇災害從2日開始，山西黃河流域及周邊的呂梁，晉中、臨汾、運城，都發生了大範圍的洪澇災害，現在已經造成了數十人死亡和嚴重的財產損失。並且隨著當地氣溫的急劇下降，很多災區的氣溫一度降到了零下，但目前救援非常無力。至少還有逾175萬人因水淹或滑坡失去家園的民眾，正在等待救援。

臨汾的陳女士透露，當地的多個靠近黃河的山區縣市，都發生了嚴重的洪水和山泥傾瀉，但因為當地的報導很少，他們也只能從民間的抖音和微信上看到災情。即便是當地人，他們也不知道具體的傷亡情況，只知道蒲縣的交警中隊被埋了，死了四個交警。

居民還透露，當地的氣溫中午也只有8℃左右，晚上災區的氣溫更低。因為很多村民住房倒塌，秋季作物被淹，救援物資其實非常有限，民眾欲哭無淚。運城居民說，在縣城、新絳、稷山，還有河津都淹了，水很深了，水位還沒有退下去。

新華社報導指出，水利部長李國英10日稱，防秋汛工作處於最關鍵階段，防禦形勢依然嚴峻。

山西省介休市義棠鎮汾河沿岸部分民房10日遭遇水災。（中新社）
山西省介休市義棠鎮汾河沿岸部分民房10日遭遇水災。（中新社）

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