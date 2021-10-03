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「密室逃脫」暗藏風險 中國官方發文促嚴查嚴管

中國新聞組／北京3日電
針對密室逃脫類場所火災風險大的問題，消防救援局將嚴查嚴管。(取材自微博)
針對密室逃脫類場所火災風險大的問題，消防救援局將嚴查嚴管。(取材自微博)

繼限制未成年人玩網遊之後，官方再將監管目標鎖定近來在中國很火的「密室逃脫」。消防救援局近日印發了密室逃脫類場所火災風險指南及檢查指引，要求從業單位據此自查自改，相關部門、單位也要嚴查嚴管，確保安全，對存在重大隱患的，依法查封、關停。

密室逃脫類場所是在特定受限空間場景內進行真人逃脫、劇本殺、情景劇類活動的場所。人民日報報導，從業單位為了增強「沉浸式」體驗，採用隔斷打造光線昏暗的密閉、狹小空間，大量使用燈光、音響、電子遊戲道具等電器設備，以及布幡、塑料等可燃裝飾物，一旦起火，極易造成人員傷亡甚至群死群傷。

對此，消防救援局印發了「密室逃脫類場所火災風險指南（試行）」、「密室逃脫類場所火災風險檢查指引（試行）」，明確了起火風險、人員安全疏散風險、火災蔓延擴大風險三大方面，以及消防安全管理、火災危險源、重點部位、應急處置能力四大方面規定，要求從業單位要對照「風險指南」及「檢查指引」自查自改，相關部門、單位要嚴查嚴管，確保安全。

消防救援局並要求各地消防救援機構，緊密結合「十一」假期安全防範工作，主動向當地政府匯報，推動解決當地密室逃脫類場所突出問題；並向文旅、住建、公安等部門發送建議函，提示加強密室逃脫類場所消防安全管理。同時提請政府會同文旅、住建、公安等部門開展聯合檢查，對消防違法行為責令改正，存在重大隱患的依法採取查封、關停等措施。

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