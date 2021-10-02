借建黨百年牟利 多家企業被罰款 最高達百萬元

各地加強查處借慶祝中共成立100周年名義開展違法違規商業營銷宣傳行為。（取材自北京日報）

市場監管總局相關負責人表示，近期嚴厲查處借慶祝中共 成立100周年名義開展違法違規商業營銷宣傳行為，相關企業被處罰款20萬至100萬元（人民幣，下同）。

人民網報導，市場監管總局公布多起案例，一家在深圳的工藝品公司在淘寶網店發布「光榮在黨50周年紀念」和「建黨100周年紀念」廣告並銷售相關標志徽章的行為，處罰款20.1萬元；一家在武漢的茶業交易公司以慶祝中共成立100周年名義進行商業宣傳，並在疫情期間發布茶抗病毒作用軟文廣告的行為，罰款100萬元。

報導說，還有一家河南新鄉市鴻運酒業公司生產經營的白酒包裝箱、包裝盒及瓶身上發布廣告中含有「建黨100周年、1921-2021」的內容，處罰款90萬元；燈晃重慶酒業有限公司所售燈晃牌精釀啤酒包裝上有「跟黨走 很長久100 YEARS1921-2021」「中國 人不吃這一套」「為祖國乾杯」等廣告宣傳用語，處警告和罰款45萬元。

此外，福州市馬尾區瑞邦食品經營部發布廣告含有「中國共產黨成立100周年」「向偉大祖國獻禮向廣大中老年朋友獻愛心送福利科普教育 活動」等字樣，並使用中國共產黨黨徽，處罰款20萬元；廣州市分之道教育網絡科技有限公司在其自營的微信公眾號發布標題為「建黨100周年|分之道向黨獻禮：免費學」的課程宣傳廣告，處罰款8萬元。