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高掛35米大樹20多小時 四川男為摘馬蜂窩殞命

中國新聞組／北京26日電
被困在距地約25米高樹上的男子，頭部朝下。（取材自紅星新聞）
被困在距地約25米高樹上的男子，頭部朝下。（取材自紅星新聞）

四川省宜賓市江安縣一名男子為了摘取大樹上的馬蜂窩時遇險，受困在約35米高的大樹上，在事發20多個小時後被救援人員救下時，已不幸身亡。

紅星新聞報導，當地村民賴女士表示，22日14時20分左右一名外地女子跑進屋，哭喊著要借樓梯，說有人取馬蜂窩遇險掛在樹上，但因沒有長梯子等設備，村民趕忙報警求助，消防救援人員趕到後展開救援。

受困男子身穿一件厚實的防蜂服，頭部朝下，腰間還繫著保險繩，身體被樹枝卡住，距離地面約25米高。宜賓江安縣消防隊員趕到樹下時，男子已懸掛樹上超一個小時，救援人員和其同夥均呼之不應，顯示其已經失去了生命體徵。

因為消防車無法直接抵達樹下，雲梯等設備也派不上用場。此外，蜂群已經被驚動，一萬隻以上的馬蜂不斷攻擊靠近大樹的救援人員，導致救援受阻。直到次日14時許，救援人員用無人機對蜂群噴灑殺蟲劑將大量馬蜂消滅後，才得以用索降的方式將男子救下樹，此時距離事發已經過去20多個小時，男子已經不幸死亡。

據報導，22日下午宜賓最高氣溫達89.6℉，非常炎熱，有馬蜂養殖業內專業人士懷疑，防蜂服有內置風扇用於散熱和換氣，可能風扇斷電等原因，導致男子因窒息和酷熱死亡。

上方為被困男子，下方為救援人員。（取材自紅星新聞）
上方為被困男子，下方為救援人員。（取材自紅星新聞）

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