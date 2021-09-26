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環球影城插隊爭執 「威震天」勸架不成罷工走人

中國新聞組／北京26日電
插隊者與被插隊者互不相讓，絲毫不理工作人員的勸阻。（視頻截圖）
插隊者與被插隊者互不相讓，絲毫不理工作人員的勸阻。（視頻截圖）

北京環球影城日前開園迎賓，除了各式主題區大受歡迎外，與變形金剛「威震天」（又譯「密卡登」）互動合影也成了熱門遊樂項目。繼日前有遊客豎中指後，又有兩名女遊客在威震天面前為插隊和拍照問題吵了起來，威震天勸架不成，只好當場「罷工」放棄演出。

北京日報報導，北京環球影城內，與威震天合影的現場，23日因一男一女插隊而爆發爭執。一名正在排隊的短裙女孩眼看就要輪到自己，卻遭一對年輕男女插隊，當場出面干預，但插隊男女並不沒有因為自己理虧而退讓。

現場視頻顯示，插隊者與被插隊者站在威震天合影處看台僵持不下，兩名女子雙手抱在胸前，絲毫不理工作人員的勸阻，對台下遊客「別耽誤時間」的不滿叫喊也充耳不聞。

眼看僵局難解，威震天也「客串」當起和事佬，溫言相勸「 不然你們一人拉我一個手」、「你們各退一步怎麼樣？」卻不幸碰了一鼻子灰；只好無奈地說「她們兩個連動作都是一樣的」，自己退場了。

其實，這不是威震天第一次因不文明遊園的行為而「罷工」了，日前曾發生遊客朝威震天豎中指事件，遭到這位「 頭號反派」怒懟：「你這個手勢太不禮貌了！你爸媽沒有教過你嗎？骯髒的人類！下去，我不想跟他照相！」

媒體感嘆，某些人前不久在野生動物園撕扯打架，不文明行為讓動物看了笑話，這回又讓變形金剛嫌棄上了。事雖不大，卻是提醒。人類之所以成為人類，很大程度上就在於擁有社會性，能夠遵守社會法則，比如道德觀念、法律底線等等。

兩個女孩僵持不下，威震天無奈表示「 她們兩個連動作都是一樣的」。（視頻截圖）
兩個女孩僵持不下，威震天無奈表示「 她們兩個連動作都是一樣的」。（視頻截圖）

北京 環球影城 罷工

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