曾在中任教…逼中國12歲女傳淫照 美狼師被判42年

柯蒂斯·鮑德溫被美國法院判處41年8個月聯邦監禁。（取材自觀察者網）

一名曾在中國 英語培訓機構任教的美國 男子柯蒂斯·鮑德溫（Curtis Baldwin），因脅迫年僅12歲的中國女學生向其發送色情圖片、視頻，被美國法院判處41年8個月聯邦監禁。

觀察者網報導，48歲的鮑德溫曾在中國英孚英語外教任職，他2019年11月離開中國後，返回密蘇里州斯普林菲爾德，並透過微信聯系了12歲的被害人。

鮑德溫告訴被害人，他有該少女「從事露骨性行為」的不雅視頻片段，並威脅要將視頻發布到網上，除非她向其發送更多的色情圖片和視頻。

女孩的父親看到信息，聯系了英孚英語，該培訓機構隨後聯系了美國聯邦調查局（FBI）。

FBI探員2020年3月搜索鮑德溫住所，從電腦裡發現其製作的一段中國學生從事露骨色情行為的視頻。文件中還包含一個名為「我的第一個項目」的色情視頻，由鮑德溫為斯普林菲爾德當地的一名未成年女性製作。

法庭上，鮑德溫對兩項罪名供認不諱，一項是對未成年人進行性威脅的指控，另一項是接收和傳播兒童色情制品的指控。據聯邦法律，鮑德溫這種行為將面臨至少15年的刑期且在15年內不得保釋，最高刑期上限是50年監禁且不得保釋。

英孚教育 表示，柯蒂斯·鮑德溫確為英孚教育前員工，因其違反員工行為準則，該公司已於2019年11月與鮑德溫終止了聘用合同關系，鮑德溫隨即返回美國。

此外，2019年12月，一位前學生的家長聯系英孚，並告知：鮑德溫在美國通過社交媒體與該學生聯系，溝通中可能存在違法行為。經家長同意，英孚北美工作人員在一周之內向美國有關部門報案。