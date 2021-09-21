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海歸美女連10年支教 真行善？拚流量變現？

中國新聞組／北京21日電
最近，一個「連續10年去湘西支教」的海歸女碩士火了，這個女孩叫龍晶睛（左）。（取材自知乎）
最近，一個「連續10年去湘西支教」的海歸女碩士火了，這個女孩叫龍晶睛（左）。（取材自知乎）

「海歸女碩士連續10年去湘西支教」被熱傳，話題女老師龍晶晴近日在抖音走紅，一度被媒體捧為公益女神。但她卻被發現以打造「熱中公益」形象，給自己貼上公益人標籤，吸引流量後變現，是不折不扣的一門生意。於是，「支教」（支援偏遠地區中小學校的教育和教學）亂象，又成為中國社會討論的話題。

來源：YouTube

「龍晶睛自高中就出國留學，在外國9年，美國哥倫比亞大學社會工作學碩士，連續10年參加支教，碩士畢業後更是放棄高薪工作，成為一名全職公益人。」「10年間，龍晶睛的支教足跡遍布湖南、江西、貴州、陝西等24所偏遠山區學校，前後幫助過2000多名山區孩子」「龍晶睛不光自己連續10年參加支教，還組織1500名志願者，教山裡的孩子們跳舞、做手工、學英語。」

近日，觀察者網則對龍晶晴這些「支教」事蹟提出質疑，例如她是如何做到在國外讀書9年，又連續10年「支教」？而她10年到24所偏遠山區學校支教，平均每年2.4所學校，合理嗎？

龍晶睛在抖音有97條短影音，全都是支教日記。精緻妝容，專業設備和擺拍，龍老師頭髮永遠梳得一絲不苟，衣服光鮮簇新，加上標準的八顆牙微笑，在一群皮膚黝黑的孩子中「鶴立雞群」。

龍晶晴還有另外一個身分是「青年企業家」。她名下有一家湖南省善吟創益文化傳播公司，還有長沙市善吟共益助學服務中心的社會組織。

美女支教龍晶睛在抖音紅了，連官方人民日報微博都為她背書。（取材自觀察者網）
美女支教龍晶睛在抖音紅了，連官方人民日報微博都為她背書。（取材自觀察者網）

今年4月，龍晶睛的善吟共益發起一項短期「愛心暑托班」的活動，這只有五天的活動，去掉第一天和最後一天的拉車時間，以及第四天的歡送會，只有兩天的時間給孩子們「上課」，加起來只有七節課。

課程少也就罷，參加支教的老師人數，比課程還要多。7節課，卻有20個「老師」來上。當然報名有門檻，參加5天的支教，要先交5000元（人民幣，約773美元）「善款」。

原來這活動，表面上辦的是公益，實際上是明碼標價的生意，孩子也不是他們想要教育和幫助的對象，不過是拍照留念的道具罷了。

不少人利用支教可以迅速博人好感的公益屬性，蜻蜓點水，就可以給自己貼上某種標籤，吸...
不少人利用支教可以迅速博人好感的公益屬性，蜻蜓點水，就可以給自己貼上某種標籤，吸引流量，用來變現。（取材自觀察者網）

短期支教到底是不是形式主義？短期支教的受益者，真的是孩子們嗎？近幾年有越來越多的人，為實現各種目的打上「支教」的主意。脫離「支教」最原始的初心，反而對當地學生造成困擾。幾年前，有篇網傳貧困山區學生的自白《叔叔阿姨，暑假請不要來我們這裡支教了》道出很多學生心聲。

網傳一篇山區被支教學生心聲：畢竟，你們是旅遊來的。真的不希望你們來了，叔叔阿姨，...
網傳一篇山區被支教學生心聲：畢竟，你們是旅遊來的。真的不希望你們來了，叔叔阿姨，「你們別來，就是一份真愛，就是種大愛」。（取材自觀察者網）

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