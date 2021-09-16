上海連鎖熟食店鼠逃竄 即將上市 夫妻肺片1年就賣8億

上海「紫燕百味雞」門店（圖）食品櫥窗驚現老鼠亂竄。（視頻截圖）

近日，有上海市民反映，在全國門店超過4000家的熟食連鎖品牌「紫燕百味雞」，日前被網友爆料上海滬光路店的商品櫥窗內，竟驚現老鼠亂竄。目前，市場監管部門已立案調查，並責令商戶立即停業整頓。有網友看到消息驚呼：「昨天才叫了外賣…。」

楚天交通廣播報導，上海民眾王女士12日路過紫燕百味雞滬光路店時，發現食品櫥窗竟有老鼠在四處逃竄。王女士表示，前兩天還在該店消費並辦了會員卡，忍不住懷疑以前買的食物可能也被老鼠爬過或者咬過。

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另據新聞坊報導，門店店長表示在接到居民反映後，第一時間進行清掃消毒，但目前不清楚老鼠究竟是從哪裡跑來的。門店店長：「平時（櫥窗門）都是關嚴實的，可能也是我大意了，沒有把它關緊，導致牠跑進去了。」

而當地市場監管部門工作 人員調查後表示，該門店健康檢查狀況表只記錄到了11日，至於老鼠從何而來，還需要調取監控進一步調查。

網友看到新聞紛紛表示：「太惡心！昨天還叫了這家的外賣！」「紫燕百味雞巨貴，以為很衛生…」但也有人認為，餐飲業老鼠蟑螂不可避免。

上海「紫燕百味雞」門店食品櫥窗驚現老鼠亂竄。（視頻截圖）

據報導，雖然發跡於南京，但紫燕從2000年開始就以上海為中心，在華東各區城展店，目前全國門店數已超4300家。今年7月，紫燕百味雞母公司「上海紫燕食品股份有限公司」提交IPO招股書，意味著紫燕即將成為繼絕味、周黑鴨、煌上煌上市之後的滷味第四股。2018年至2020年，紫燕營業收入分別為20.02億元（人民幣，下同，約3.1億美元）、24.35億元、26.13億元，2020年僅夫妻肺片一項的銷售額就達8.10億元。