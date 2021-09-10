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謊稱遭川警綁架 美籍大學師被炒…限期離境

中國新聞組／北京10日電
艾米麗被四川省公安廳命令限期離境。（取材自推特）
艾米麗被四川省公安廳命令限期離境。（取材自推特）

一位名叫Emily Jane O'Dell（艾米麗）的中國高校美籍教師，日前因拒不配合當地政府疫情防控規定，並在在境外社交媒體聲稱「被警察綁架」、發表種族主義言論而遭解聘，四川省公安廳對她處以限期出境，並於9月2日離境。 

來源：YouTube

環球網報導，艾米麗原任職四川大學匹茲堡學院，曾在美國哥倫比亞大學和哈佛大學等美國知名院校教書，也曾給美國紐約時報、赫芬郵報等媒體撰稿。艾米麗8月4日晚在境外社交媒體發文稱「要向美國大使館求救」，因為她正被中國政府人員「綁架」、「中國政府派出了20多名警察來」，還配上幾張當地民警微笑的照片。

艾米麗曾給美國紐約時報、赫芬郵報等多家媒體撰寫過稿件。（取材自環球網）
艾米麗曾給美國紐約時報、赫芬郵報等多家媒體撰寫過稿件。（取材自環球網）

四川甘孜丹巴縣民警吳嘉林表示，艾米麗7月20日到甘孜藏族自治州丹巴縣入住一家民宿，7月27日因四川疫情反彈，當地疫情防控人員要對人員進行排查。8月4日排查過程中，警方要求艾米麗出示「四川天府健康通」並配合體溫測量，但她拒不配合。

吳嘉林說，艾米麗起初遇到的三名與其聊天的民警純粹是路過，且三人還對她的鏡頭笑了笑，卻被艾米麗在社交媒體上描述成「很恐怖」，是「女殺人狂」。艾米麗拒配合排查後，另有五名負責防疫及出入境的民警先後到場，「總共出現在現場的民警不超過8人，其中3人還只是路過。」

艾米麗曾於推特發帖稱被中國政府派出了20多名警察來抓她，但官媒稱，艾米麗發布的當...
艾米麗曾於推特發帖稱被中國政府派出了20多名警察來抓她，但官媒稱，艾米麗發布的當地民警的照片均帶著笑容，看不出任何威脅她的意思。（取材自推特）

「據目擊群眾描述，疫情防控人員抵達要求她出示健康碼的時候，她情緒變得非常激動，甚至在現場哭鬧。但警方和疫情防控人員沒有採取任何強制措施，沒有肢體接觸。民宿老闆等群眾都可以證實。」吳嘉林說。

艾米麗社交媒體的言論引發軒然大波。警方於8月24日傳訊她，她對自己污衊造謠的行為供認不諱。 8月27日四川省公安廳對她處以限期出境，停留有效期至9月2日。

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