江蘇男吃涼皮上癮 竟是店家偷加「罌粟殼」

民警在李姓嫌疑人家中，搜出大量疑似含有罌粟成分的辣椒油及粉末。（取材自中央廣電總台中國之聲）

俗話說「民以食為天」，卻有一些不良商家為了牟取暴利，不惜違法犯罪。最近在江蘇連雲港，一位顧客對經常光顧的涼皮店起了疑心，稱吃多了會上癮。隨後，這名顧客將這一情況舉報給了警方，結果還真查出了問題。這家涼皮店因為生意冷清，店主便想到了往食材中添加「罌粟殼」招攬顧客。目前，警方已查封這家涼皮店，並將嫌疑人依法採取刑事強制措施。

中央廣電總台中國 之聲報導，今年8月下旬，江蘇連雲港市公安 局海州分局路南派出所接到一位市民舉報，原因是有家涼皮店賣的產品口味很不正常。民警張靠山介紹說，該市民經常在這家店買東西吃，近期看到有關於食品安全的宣傳，有的麻辣燙裡可能添加含有罌粟殼的調料，讓味道更好，他就懷疑經常吃的這一家是不是也有添加。 「他就把當時吃剩下的一份涼皮帶了一點過來，說懷疑裡邊有罌粟殼。」

民警聯繫了海州公安分局食藥環偵大隊以及相關檢測 機構。結果證實，該涼皮涼麵內確實含有罌粟鹼、那可丁等成分。隨即，路南派出所協同食藥環偵大隊全面搜查店鋪，扣押了一大盆辣椒油。經鑑定，辣椒油裡有罌粟成分。

接著，民警又在李姓嫌疑人家中搜出了大量疑似含有罌粟成分的辣椒油及粉末，當場檢驗結果均呈陽性。隨後，警方扣押涉案物品。面對鐵證，李姓嫌疑人如實供述了其違法犯罪的事實。

據報導，張靠山說：「辣椒油調料裡添加了含有罌粟殼的粉末，讓這個辣椒油吃起來更香，整個涼皮涼麵味道都鮮美，但這個東西吃起來會讓人上癮，危害身體健康。」

民警扣押涼皮店一大盆辣椒油，經鑑定，辣椒油含有罌粟成分。（取材自中央廣電總台中國之聲）

據李姓嫌疑人交代，面對每況愈下的銷售額，他便想改變一下經營方式。聽說在調味料裡添加罌粟殼可讓客人上癮，便滿大街去問賣調料的商家，有沒有添加罌粟殼的料。一調料商向他出售了含有罌粟成分的調料。李姓嫌疑人將買來的特殊調料跟辣椒和豆油一塊熬製，拿到店裡當做秘製辣椒油，拌入涼皮涼麵。自銷售以來，每天盈利都在800元（人民幣，以下同，約123美元）左右，比之前多了三分之一，案發時已經獲利1.5萬元（約2322美元）。

目前，李姓嫌疑人由於涉嫌生產、銷售有毒有害食品，已被警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。