我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：Delta肆虐 讓企業延至明年重啟辦公室

紐時：最高法院恢復川普政策 拜登邊境危機獲喘息

被「收割」? 幼兒住院4天花55萬人民幣 家長：同意用藥

中國新聞組╱北京6日電
西安交通大學第二附屬醫院的住院收費票據在網上瘋傳，住院四天花費55萬人民幣，引起網友們熱議。（取材自澎湃新聞）
西安交通大學第二附屬醫院的住院收費票據在網上瘋傳，住院四天花費55萬人民幣，引起網友們熱議。（取材自澎湃新聞）

一歲小女孩住院四天花費人民幣55萬（下同，約8.5萬美元），什麼病會花費這麼高？一張西安交通大學附屬第二醫院兒科神經康復病區住院收費票據在網上引起熱議。網友驚呼「這哪是什麼花錢如流水，簡直是洪水」，質疑醫院以天價「收割」病人?「收割」病人。對此，院方澄清沒有多收一分錢，家長也稱同意用藥。

影音來源：YouTube

央視報導，視頻中上傳的住院收費票據顯示，患者小花(化名)年齡1歲，住院天數4天，13項費用中有一項西藥費高達55萬元；其他包括檢查費1555元、化驗費930元、床位費620元、治療費157元，診查費120元、護理費80元。金額總計達到55萬3639.2元。

據報導，醫院和患兒家屬均表示，網上的收費單是不知情的情況下流傳出去，女娃因四肢無力、運動落後來到醫院兒童病院求診，最終確診為罕見的遺傳性脊髓性肌萎縮症（SMA），治療完全符合指南也都必要。

健康時報報導，對於此事在網上引起波瀾，小花的母親表示，孩子需要用進口藥「諾西那生鈉」治療，她強調用藥經家屬同意，「這個藥品交大二附院沒有多收一分錢，大家也可以在網上去查藥品的價格。」

對此，西安交大附屬第二醫院也回應，諾西那生鈉進口落地的價格是全中國統一的，現在是55萬元。且在藥物使用方面，公立醫院實行的是「藥品零加成」。

小花的媽媽對於收費單的流出和炒作也表示不滿，「麻煩大家不要捕風捉影，多核實一下，拿一生病的孩子當炒作工具，不負責的行為已經影響到一個普通家庭的正常生活。」

央廣網報導，西安交大附屬第二醫院兒童SMA診療中心首席專家邵平教授表示，脊髓性肌萎縮症是一個致死、致殘率非常高的疾病，一型SMA患者70%-80%的會在兩歲以前夭折，二型SMA患者5、6歲以後只能坐輪椅。諾西那生鈉是全球首個精準靶向治療SMA的藥物，2019年2月份經過國家藥品監督管理局引進中國，當時價格為70萬元（10.8萬美元），直到今年1月份才降為55萬。

西安交通大學附屬第二醫院。（取材自微博）
西安交通大學附屬第二醫院。（取材自微博）

中國 洪水 YouTube

上一則

黑天鵝飛到天安門 網友聯想到北京證交所…

延伸閱讀

7旬男艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤

7旬男艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤
找漂亮女僕陪玩桌遊 西安17歲男暑假花光30萬留學費

找漂亮女僕陪玩桌遊 西安17歲男暑假花光30萬留學費
7旬男子在颶風艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤

7旬男子在颶風艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤
逼堕胎、學狗叫、喝香水…西安1高校院長兒被爆PUA女友

逼堕胎、學狗叫、喝香水…西安1高校院長兒被爆PUA女友

熱門新聞

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17

超人氣

更多 >
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著
前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒
尋洪災送餐外賣郎 攝影師要給1700元小費

尋洪災送餐外賣郎 攝影師要給1700元小費

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲