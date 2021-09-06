被「收割」? 幼兒住院4天花55萬人民幣 家長：同意用藥

西安交通大學第二附屬醫院的住院收費票據在網上瘋傳，住院四天花費55萬人民幣，引起網友們熱議。（取材自澎湃新聞）

一歲小女孩住院四天花費人民幣55萬（下同，約8.5萬美元），什麼病會花費這麼高？一張西安交通大學附屬第二醫院兒科神經康復病區住院收費票據在網上引起熱議。網友驚呼「這哪是什麼花錢如流水，簡直是洪水 」，質疑醫院以天價「收割」病人?「收割」病人。對此，院方澄清沒有多收一分錢，家長也稱同意用藥。

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央視報導，視頻中上傳的住院收費票據顯示，患者小花(化名)年齡1歲，住院天數4天，13項費用中有一項西藥費高達55萬元；其他包括檢查費1555元、化驗費930元、床位費620元、治療費157元，診查費120元、護理費80元。金額總計達到55萬3639.2元。

據報導，醫院和患兒家屬均表示，網上的收費單是不知情的情況下流傳出去，女娃因四肢無力、運動落後來到醫院兒童病院求診，最終確診為罕見的遺傳性脊髓性肌萎縮症（SMA），治療完全符合指南也都必要。

健康時報報導，對於此事在網上引起波瀾，小花的母親表示，孩子需要用進口藥「諾西那生鈉」治療，她強調用藥經家屬同意，「這個藥品交大二附院沒有多收一分錢，大家也可以在網上去查藥品的價格。」

對此，西安交大附屬第二醫院也回應，諾西那生鈉進口落地的價格是全中國 統一的，現在是55萬元。且在藥物使用方面，公立醫院實行的是「藥品零加成」。

小花的媽媽對於收費單的流出和炒作也表示不滿，「麻煩大家不要捕風捉影，多核實一下，拿一生病的孩子當炒作工具，不負責的行為已經影響到一個普通家庭的正常生活。」

央廣網報導，西安交大附屬第二醫院兒童SMA診療中心首席專家邵平教授表示，脊髓性肌萎縮症是一個致死、致殘率非常高的疾病，一型SMA患者70%-80%的會在兩歲以前夭折，二型SMA患者5、6歲以後只能坐輪椅。諾西那生鈉是全球首個精準靶向治療SMA的藥物，2019年2月份經過國家藥品監督管理局引進中國，當時價格為70萬元（10.8萬美元），直到今年1月份才降為55萬。