女兒不滿2歲 丈夫家暴卻獲得撫養權 法官：他有房

張靚因家暴提起訴訟離婚後，在外租房居住。(取材自九派新聞)

張靚（化名）今年1月以丈夫家暴 、夫妻感情破裂為由，向北京 市通州區法院提起離婚訴訟。她指控，法官判決有家暴紀錄的丈夫取得兩人未滿兩歲女兒的撫養權，理由是丈夫在北京有房，這讓她難以接受，她崩潰了說：「放棄財產，只要孩子。」

九派新聞報導，張靚因家暴提起訴訟離婚後，在外租房居住。丈夫一家不同意張靚將女兒帶走，她只能周末看望孩子。4月27日第一次開庭時，張靚的丈夫堅決不同意離婚。 5月初，丈夫一家將張靚的手機號拉黑，拒絕張靚看望孩子。當月27日再次開庭時，丈夫同意離婚，並要求獲得孩子的撫養權。

由於民法典規定，離婚後，不滿兩周歲的子女，以由母親直接撫養為原則。張靚原以為女兒會判給自己，沒想到接到判決書，上面寫著，婚生女雖不滿兩周歲，但考慮到出生後一直由爺爺、奶奶幫忙照料，丈夫在京有自有住房、穩定且相對較高的工資收入，法院認為女兒由丈夫撫養為宜。

「難道沒房子就不能養孩子了嗎？」判決書裡的理由讓她頓時崩潰。她說，她也有穩定的收入，雖年收入比丈夫少，但有一定存款，有能力撫養女兒長大成人。

張靚於是向北京市第三中級人民法院提交了「民事上訴狀」，開庭時間定於10月份。她說：「我已屬高齡，可能無法生育，我現在只想要回女兒。」

據報導，張靚與丈夫相識於相親平台。那時張靚30多歲，半年後，兩人結婚。丈夫早前在北京買了一套房。結婚後，張靚搬到丈夫家，跟公公婆婆同住，並與丈夫一起還貸款 。

可是，兩人婚後爭吵變多，吵得左鄰右舍都能聽見。2019年初，張靚懷孕。一天，因曬被子問題又吵了起來，丈夫突然使勁推了張靚一把，她往後踉蹌幾步，撞到旁邊的桌子上。張靚事後因腹痛就醫，吃了三個月的保胎藥。

11月，女兒出生，新生命的到來並沒有為家庭帶來喜悅，因為婆婆想要男孩。老人的情緒也影響著丈夫，生完孩子第二天，丈夫不讓張靚吃青菜，病房裡，兩人再次爭吵。「他經常辱罵我，甚至辱罵我的家人。」接下來的兩年，張靚覺得自己一直生活在痛苦和恐懼中。

之後，張靚選擇報警。判決書顯示，從2020年12月至2021年2月，張靚報警四次，其中2月13日，張靚申請驗傷，經北京市通州區司法鑑定中心鑑定，身體所受損傷程度屬於輕微傷。

對此，北京市律師協會婚姻家庭專業委員會副主任、北京市兩高律師事務所律師張荊表示，撫養權重點考慮哪一方更有利於孩子的成長教育，經濟條件並不影響判決。 「很多判決都沒有考慮自有住房，租來的房子一樣能住，掙錢多的一方可以通過撫養費的形式來補償。」