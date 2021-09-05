裝著不明化學液體…喜茶誤賣樣品茶 害她插管洗胃

手搖飲料業者「喜茶」上海店把不能喝的樣品賣出去，顧客喝下後洗胃。（取材自微博）

上海紅牌茶飲店「喜茶」，竟把展示櫃上的模擬樣品賣給了顧客，顧客喝下不明化學液體後，當天便到醫院掛急診洗胃。

楊子晚報報導，上海的陳女士利用喜茶微信 小程序，在8月29日傍晚下單了一瓶雙炸楊桃油柑和一杯烤黑糖波波牛乳茶，陳女士隨後一邊觀賞電影 ，一邊打開雙炸楊桃油柑喝了一口，不料一股厚重的油脂感充滿了整個口腔。「因為是第一次購買，我以為它可能就是『油油』的。」陳女士又用吸管攪拌了一下，但結果還是一樣。藉著影院微弱的燈光查看，竟發現瓶身上竟然貼著「樣品」字樣。

喜茶店員承認拿錯了樣品，但對於陳女士要求提供該物品成分時，值班經理卻表示暫時無法提供。為安全起見，陳女士掛了急診。這時喜茶提供了成分報告，稱樣品的液體成分是「正己烷」。由於「正己烷」具有毒性，醫師建議洗胃。整個洗胃過程一共插管三次，洗胃結束後，陳女士全身發抖，並伴有胃部、喉嚨的劇烈疼痛。

陳女士的就醫紀錄。（取材自光明網）

喜茶員工當晚又表示，他們再次和供貨商溝通，樣品的成分不是「正己烷」，而是『聚二甲基矽氧烷』和『環聚二甲基矽氧烷』。」但在陳女士提供的聊天紀錄裡，喜茶8月31日曾告知，內容物為「液態矽膠」，並表示「不含有毒有害物質」。

陳女士8月31日晚報案並請了律師。陳女士說，喜茶提出賠償所有醫藥費，並外加8000元補償費，但陳女士沒有回復。9月2日，陳女士和喜茶員工到食品藥品監督管理局進行調解。陳女士說，他們還是不願提供書面的檢驗報告，雙方決定之後找一家第三方機構先對樣品成分進行檢驗。

陳女士也向喜茶方面提出了訴求，除了法律規定的醫藥費和誤工費外，希望喜茶承認失誤，並透過官方管道向她公開道歉。