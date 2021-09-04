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內蒙1中學一把火燒掉學生帶的零食 網疑：違法不？

中國新聞組╱廣州4日電
校長表示，此次燒的都是臨期與過期的食品。（取材自中國經濟網）
校長表示，此次燒的都是臨期與過期的食品。（取材自中國經濟網）

內蒙古通遼市扎魯特旗第一中學近日對學生物品進行搜查，並將沒收來的食物進行集中焚毀；學生自帶的飲料、餅乾、麵包等食物，被校方收繳後堆放在一起，並被澆上汽油焚燒。此舉引發校方處理過當的爭議。該校校長表示，學校禁止學生攜帶「三無」食品，此次燒的都是臨期與過期食品。

中國經濟網報導，網友看了上述消息，紛紛留言質疑「違法不？侵犯人權不？給個交待！」、「不懂文明，何以育人？何德何能為人師表？」、「小賣部承包給哪位親戚了？」、「借用西安地鐵保安事件的網友之問：你有沒有執法權」。

南方都市報評論指出，校方此舉透露了以下問題：哪個家長會給孩子買過期食品？而且還集體大批量地採購過期零食？還有，教師檢查學生書包是否妥當？就算是過期食品，學校是否有權力處置私人物品？上綱上線起來，似乎已經屬於具備一定法律專業性的問題。

另還有一個問題值得商榷，那便是學校身為書香聖地，為何一定要採用澆汽油焚毀這種激烈方式來對待不被校方允許帶入校園的東西？為人師表者，很顯然有更為合理的處理方式，而不只是傳達出粗暴，讓學生覺得惶恐。

評論稱，零食可以燒毀，中小學生長身體、餓得快的生理需求卻無法被燒掉，學校做這事如果可以撇清照顧校內小賣部生意等嫌疑，那麼可以認同是從關心學生身體出發才禁止零食入校，但選擇焚毀這一手段，顯然欠考量。至於改進方法及禁止零食後學生營養的機制建立，還需校方多關注，而不是一燒了之。

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