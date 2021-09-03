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撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

中國新聞組╱北京3日電
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

中國一名男網紅今年稍早前屢屢在網路發布影片，內容多是跟伊朗女性親密交談、猛聊私生活問題，甚至宣稱只要50美元，就能把伊朗女子帶回家。猖狂舉動違反伊朗法律，男網紅與其友人，雙雙遭判鞭刑、坐牢及罰款。

影音來源：YouTube

香港經濟日報引述伊朗媒體iranintl等報導，中國男網紅拍攝影片，炫耀結識伊朗女子的經歷，並把畫面全都上傳網路，影片多達59部之多，且被拍攝的伊朗女子大多未滿18歲。

依據影片，他聊天的內容大多圍繞在私生活，明顯調戲女方，「這樣的伊朗姑娘太適合做老婆」、「伊朗妹子約中國小伙」、「喜歡老男人」、「你什麼時候給我做飯」等。但最引起外界側目的是，他曾宣稱只要花費50美元，就能把伊朗女子帶回家、發生關係。

據報導，由於伊朗的伊斯蘭律法禁止互不相識的異性接觸，且不得偷拍女性，這名中國男網紅顯然違反當地法律。他於今年6月1日，在伊朗中部城市卡尚一處道路收費亭，被伊朗警方逮捕。

據悉，伊朗當地有5名女性對中國男網紅及他的友人提出控告，其友人是在今年6月1日被當地警方逮捕。已知部分女生曾警告他，必須要下架這些影片。

當地法院本周一對此案作出裁決，男網紅與另一名中國男子被判鞭刑、坐牢以及罰款。但報導並未詳細說明遭判刑的內容，包括需要服刑幾年、被鞭幾下、罰款金額多少等。律師也表示，被告將持續上訴。

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