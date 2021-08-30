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逃到法國？ 趙薇IG發照片報平安：和爸媽在一起

中國新聞組／北京30日電
趙薇傳已被中國官方列為劣跡藝人。（取材自微博）
趙薇傳已被中國官方列為劣跡藝人。（取材自微博）

中國女星趙薇「被消失」後，媒體瘋傳她連夜搭機飛往法國，在鄉下的酒莊避風頭。沒想到她29日突然在Instagram發文吐露近況，雖然隨即刪文，但已被網友截圖，在網上引起熱烈討論。

綜合媒體報導，趙薇在Instagram上傳三張照片並寫道：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好。」，並附上一個愛心符號，心情似乎沒有受到影響，疑似報平安，但該片在一小時後刪除。

趙薇上傳的照片--果樹。（取材自推特）
趙薇上傳的照片--果樹。（取材自推特）

趙薇上傳的三張照片，分別為果樹、天空及書架上的舞獅玩偶，從照片中看不出身在何處，有網友在下方留言「書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳」，沒想到趙薇親自回覆：「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師。」彷彿透露目前人正在北京。

據報導，趙薇26日「被消失」後，和圈內好友完全失聯，帳號名為「向前看」的網友日前爆料她早已連夜跑路，包機飛往法國波爾多，大約在27日凌晨抵達當地，該網友聲稱友人在機場目擊：「她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。」

趙薇上傳的照片--舞獅玩偶。（取材自推特）
趙薇上傳的照片--舞獅玩偶。（取材自推特）

該名網友推測，正是因為如此，大家才都聯繫不上趙薇，畢竟從大陸飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功！她老公在那已經躲很久了。」如今，她雖然有發文報平安，但仍不知她身處何處。

趙薇上傳的照片--天空。（取材自推特）
趙薇上傳的照片--天空。（取材自推特）

趙薇 北京 豐田

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