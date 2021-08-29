趙薇失聯 網傳連夜包機飛法國酒莊 導演：跑多快都沒用

趙薇影視作品遭全面下架，外傳她已成為劣跡藝人，但目前無任何回應。（取材自微博）

中國娛樂圈近來動盪不斷，突傳出趙薇 也被列入「劣跡藝人名單」，不僅微博 超話消失，連代表作「還珠格格」演員表也沒有她了，就連資深女星袁立也在論壇留言直呼傻眼，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，外界猜測這位天后指的就是她的好友王菲。趙薇本人至今始終神隱未發聲，但有網友瘋傳她似乎悄悄包機飛往法國，藏身鄉下的酒莊。

48歲女星袁立以「鐵齒銅牙紀曉嵐」、「母儀天下」享有高知名度，在演藝圈極有名氣，但她去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方論壇，以網路暱稱「上帝是我父親」發文，她提及趙薇，也坦言「我也不知道趙薇怎麼了，我加的有圈內人的群裡每個人都在問，沒一個知道的……」更爆料有個小道消息，指說有名圈內好友試圖用微信聯繫趙薇，卻發現趙薇疑似連通訊軟體帳號都被封鎖了，而這件事的真實性還有待評估，最後更透露，先前告知她，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波而受影響，所以趙薇可能會先低調幾個月，沒想到一夜之間突然消失，讓圈內人都傻眼了。

一位帳號名為「向前看」的網友爆料，指趙薇早已連夜跑路、包機飛往法國波爾多，於27日凌晨2時20分左右抵達當地，更稱友人在機場目擊：「她上了一輛豐田 轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。」

該名網友推測，從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在他們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功！她老公在那已經躲很久了」。但也有網友認為不可能，應該早已列管。京圈導演戎震則在微博轉發這篇爆料文，寫下「尚未證實，有待時間驗證。去法國也沒用啊…最終目的地是瑞士？摩納哥？馬爾他？梵蒂岡？列支敦斯登？跑多快都沒用的…」，但他的友人卻留言說「戎導，應該真的。群裡一個搞公關的說晚上收到的消息」。

據知趙薇這次捲入的是和馬雲貪瀆案有關的案件，不是一般辱華這麼簡單的事情。

另外，人民日報27日發表多篇文章，表明藝人若是碰道德法律紅線，演藝之路就走到「終點線」，提醒所有藝人都必須涵養藝德，磨礪演技，多出好作品才能安身立命，「端穩這碗飯」。這篇文章發表後，網友認為這篇文無疑是寫給趙薇看，形同宣告她27年演藝之路就此斷送。