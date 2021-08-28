我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄州白尾鹿染新冠 全球首例鹿感染

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

逼堕胎、學狗叫、喝香水…西安1高校院長兒被爆PUA女友

中國新聞組／北京28日電
女網友發布被院長兒子毆打照片。（取材自微博）
女網友發布被院長兒子毆打照片。（取材自微博）

有網友在微博發長文稱，自去年起多次遭男友毆傷、PUA(情感控制)，還「讓我給他下跪、學狗叫、讓我喝香水、要割掉我的胸、把我頭往牆上撞。」網友搜出打人男子疑為陝西西安建築科技大學建築學院學生，其父是該學院院長，而該男子的畢業設計還涉嫌抄襲。校方表示已調查中，並暫停其父雷振東的院長工作

綜合北京青年報等媒體報導，名為「雨天LYQ」的網友近日在微博發表長文與多張照片，曝光自己一年多來遭男友毆打。照片顯示，其面部、身體有多處淤青、傷痕，照片中亦包含兩人的聊天紀錄、遭毆後男方寫下的保證書及警方開具的調解書。

文章稱，兩人於2020年7月確立戀愛關係，此後男方就多次毆打女方，女方數度提出分手，男方又以自殺等「尋死覓活」的方式威脅以尋求原諒，和好之後更是變本加厲。「對我毆打，從晚上8點打到半夜12點，強迫我跟他做愛，把我頭往牆上撞了七、八下，鼻子差點骨折，在我臉上搧耳光，我跪下求他，他說要弄死我。」

文章還表示，女方曾為此報警，警方給男方定下三項罪名並表示男方行為可被判刑十年，「我想他還在讀書，那樣把他一輩子耽誤了，還有之前我們一起也有美好的時光，所以經過調解，我原諒了他，但是心裡下決心徹徹底底和他分手。」

文章中，「雨天LYQ」還表示在戀愛期間發現自己懷孕，不忍心打掉，但男方在其孕中還多次對她毆打，並以父母不同意為由，迫使女方做了流產手術。

相關信息發布後，引起網友熱議。有網友扒出涉事男子疑為西安建築科技大學建築學院學生雷博雲，而他的父親是該校建築學院的院長雷振東，似乎印證了文章中提及男子「背景很強大」。

與此同時，雷博雲的畢業設計亦被發現疑似抄襲著名建築師華黎工作室的設計。華黎創辦的建築事務所工作人員對此回覆指正進一步了解具體信息。

對於雷博雲畢業設計抄襲一事，西安建築科技大學發聲明指，學校已成立專門工作組，將依法依規進行深入調查，在調查期間將暫停其父雷振東的院長工作，「對於學術不端問題，我校一貫堅持零容忍，一經發現，查實後必將嚴肅處理。」

女網友發布警方調解書。（取材自微博）
女網友發布警方調解書。（取材自微博）

工作 微博 北京

上一則

中國前財長金人慶家中失火 搶救無效身亡

延伸閱讀

工作室微博被禁言 趙麗穎喊話粉絲為自己言行負責

工作室微博被禁言 趙麗穎喊話粉絲為自己言行負責
澄清新冠疫情源頭 中使館投書美媒均遭拒

澄清新冠疫情源頭 中使館投書美媒均遭拒
男友逼學狗叫、強迫性行為 她怒揭中國大學院長之子施暴

男友逼學狗叫、強迫性行為 她怒揭中國大學院長之子施暴
新冠溯源戰：中國使館投書說明立場 美國媒體均拒登

新冠溯源戰：中國使館投書說明立場 美國媒體均拒登

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁