廣州特斯拉車庫疑自燃 隔壁寶馬陪葬

一輛特斯拉電動車在車庫疑似發生自燃，殃及鄰車。（取材自南方都市報）

廣州一輛特斯拉電動車 日前疑似發生自燃，不僅車子被燒毀，還波及車庫其他車輛。事後特斯拉工作 人員第一時間「火速」出現，甚至想隱瞞現場。目前尚不確定起火原因，不過網友表示，「潛在車主被勸退了」。

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大洋網訊報導，這輛特斯拉電動車在珠江新城一小區地下二樓車庫發生自燃，事故甚至還殃及停在附近的其他汽車。一位被無辜波及的臨近車主在網上表示，「無妄之災，流年不利。特斯拉地下車庫自燃，拉上我家寶馬共赴火海」。

據了解，特斯拉公關人員在第一時間「火速」出現，但全程高冷，甚至做各種動作想隱瞞現場。例如，公關人員在有關部門人員未到現場做鑒定之前，就想拉走車輛；在車內溫度還很高的情況下，在車上蓋了易燃的車罩。而且，特斯拉始終拒不承認是自燃。

詢問是否為自燃，客服人員表示，「目前還沒有接到消息，尚不了解具體情況，如果情況屬實，將與車主進行詳細溝通」。對於一旁被波及的汽車，特斯拉一開始以「不太了解」為由表示將進行後續跟蹤。隨後，有關客服回應確認了該事件，並稱「工作人員會到現場處理這件事情，涉事車主可以與現場工作人員進行溝通協調」。