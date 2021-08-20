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「把微波爐扔了」總裁禁員工熱飯：請自己吃冷的

中國新聞組／北京20日電
許姓領導在公司大群內公開要求行政部門將公司的微波爐扔掉，不再允許員工在公司熱飯。（取材自極目新聞）
許姓領導在公司大群內公開要求行政部門將公司的微波爐扔掉，不再允許員工在公司熱飯。（取材自極目新聞）

浙江貳貳網絡集團許姓總裁被爆不滿員工帶飯熱飯，要求將公司的微波爐扔掉，還說「要繼續帶飯的，請自己吃冷的，或者讓人給你送熱呼呼的。」消息爆開，隨即引發熱議，「貳貳網絡」還被網友稱為「一個連熱飯都吃不上的公司」。不過隨後有該公司員工澄清，「這可能是領導的一時氣話，目前公司員工都是可以正常帶飯熱飯的」，微波爐也還在。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳聊天截圖顯示，該微信群聊名稱為「貳貳網絡」，發布上述「禁止員工熱飯」言論的為一許姓領導。「許領導」認為，現代社會講究專業化分工，做飯、熱飯花的時間如果用於工作，估計幾年前就不需要為節省這幾塊錢而花時間了。「許領導」還在群內說，想要繼續帶飯的，要嘛自己吃冷的，要嘛就找人送，他還表示有人送熱飯也是一種實力的象徵。

據了解，「貳貳網絡」為浙江貳貳網絡有限公司，浙江電商網絡有限公司為該公司疑似實際控制人，上述「許領導」為浙江電商網絡有限公司法定代表人、執行董事兼總經理。「許領導」的個人微博介紹為：浙江電商網絡有限公司董事長、貳貳網絡集團總裁，第一商務創始人。

貳貳網絡隨後有工作人員回應稱，網傳公司不讓員工帶飯熱飯一事不屬實，微信截圖被人斷章取義。「領導是凌晨兩點左右在群裡發的那段話」。公司雖然沒有食堂，但有茶水間，可以供大家吃飯，也有微波爐和冰箱。目前公司員工都可以正常帶飯熱飯。「許領導」隨後也在群裡發文：「微波爐一直都在，勿念～」。

許姓領導事後在群裡發文圖寫道：「微波爐一直都在，勿念～」要員工放心。（取材自極目...
許姓領導事後在群裡發文圖寫道：「微波爐一直都在，勿念～」要員工放心。（取材自極目新聞）

資深薪酬福利專員Robin認為，該企業的格局及價值觀導向似出現了一些偏差，「如果連基本的員工吃飯問題都無法解決和保障的話，那員工談何對工作付出熱情，與公司共同發展呢？」

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