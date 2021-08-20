南京高校院長PUA？ 偷吃女博…女流產兩次

網傳舉報女講師曬出男方辦完事之後的照片。（取材自正觀新聞）

江蘇南京信息工程大學文學院院長被舉報婚內出軌，疑用PUA手法與一名女博士發展婚外情，導致該女子流產兩次，現今院長已被停職。

來源：YouTube

封面新聞報導，有網友近日發帖爆料稱，江蘇南京信息工程大學文學院院長涉腥，南京信息工程大學官博發布說明稱：經初步調查，此事因雙方感情糾紛處置不當而引發。校方決定，暫停吳某某職務，責成配合調查。

據悉，舉報者實為該學院一位講師。該講師的朋友透露，女方也是博士學歷，在學術上頗有建樹，外形姣好，氣質談吐頗佳，疑因恨嫁遭吳某某PUA（攻略女生理論，常有「養套殺」情節）才走到今天這一步。

據爆料帖顯示，舉報人於2020年7月因工作轉崗事宜與吳某某聯絡後被「潛規則」，吳承諾與舉報人結婚。此後自己懷孕，兩個月後，吳要求其做流產手術。之後吳稱已和前妻復婚，提出給予金錢補償。此後雙方再次發生關係，舉報人再次懷孕流產，而吳某將舉報人微信 拉黑，舉報人將信息發布網路，引發關注。

舉報人在吳某某所領導的學院擔任講師，與吳某某是上下級關係。

據報導，吳某某曾系美國加州大學 、杜克大學訪問學者。近年主持國家社科基金一般項目等10多項；出版專著、譯著8部，在眾多知名刊物發表高水平論文近50篇。

該舉報人曾在舉報信中表示，「作為大齡剩女缺愛恨嫁，被當成了性工具和代孕工具」。

另據正觀新聞報導，吳某某家庭很美滿，有個在東南大學外語學院做博導的老婆，還擁有兩個女兒。

舉報人稱每周被吳「寵幸」兩次。舉報人還曬出男方辦完事之後的照片，堂堂一個文學院的副院長，光著半截身子，師德何在？這位院長據傳甚至還說出「給錢方便多了，不需要談感情」這樣的話。