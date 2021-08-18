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男認嫖未獲原諒故意撞車殺妻 長沙法院判無期徒刑

 中國新聞組／北京18日電
湖南男子撞車殺妻，被判無期徒刑，此為示意圖。（取材自西部新資訊）
湖南男子撞車殺妻，被判無期徒刑，此為示意圖。（取材自西部新資訊）

湖南省長潭西線高速公路去年5月發生一起交通事故，一名符姓女子身亡。長沙市中級人民法院近日一審判決，指車禍是由符女的賓姓丈夫故意引起，並在事後把符女強拖下車，抓着對方頭部多次猛撞地面，導致符女傷重不治。依故意殺人罪判賓男無期徒刑。

瀟湘晨報報導，賓男與符女2020年2月20日登記結婚，準備2020年10月4日辦婚禮。由於賓男懷疑符女有外遇，兩人2020年5月23日到長沙岳麓區漁人碼頭拍攝婚紗照時，賓男向符女表示婚後曾有嫖娼行為，本想用嫖娼的秘密交換符女出軌的秘密，但符女否認有外遇，且不肯原諒賓男的嫖娼行為，兩人由此發生矛盾。

拍攝完畢返回湘潭的路上，符女發微信給朋友，「賓男在拍攝婚紗照時承認他婚後有過兩次嫖娼行為」，且表示，「她忍受不了，覺得很惡心」。賓男說，符女一直和人在發微信，他懷疑是在和別的男人聊天，於是，將符女的手機搶過來扔出車外，兩人在車上發生爭吵，賓男加速並欲撞至護欄與符女同歸於盡。符女見狀，搶奪方向盤試圖將方向盤撥正未果，車輛撞擊右側護欄。

車輛停下後，賓男從駕駛室下車，抓住坐在副駕駛室的符女的頭髮及衣物將其拖至車後方幾米處，將其後腦多次砸向路面，直至符女失去意識後才停手。

當晚22時14分許，高速交警接到報警，稱在長潭西高速由北往南18km處發生了交通事故。交警趕到事故現場，看到一名赤裸上身坐在車尾地面的男子，還有一名女子躺在地上、頭部下方有一大片血跡。

事後，賓男的母親代為賠償符女母親110多萬元人民幣（約17萬美元），長沙中院審理一審判處賓男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

中國裁判文書網公開賓男殺妻案件。（取材自瀟湘晨報）
中國裁判文書網公開賓男殺妻案件。（取材自瀟湘晨報）

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