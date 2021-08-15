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劈腿霍尊也涼了 「傷害到此為止」宣布退出演藝圈

中國新聞組／北京15日電
被交往近9年的女友陳露爆料劈腿約砲，霍尊宣布退出演藝圈。（取材自微博）
被交往近9年的女友陳露爆料劈腿約砲，霍尊宣布退出演藝圈。（取材自微博）

30歲歌手霍尊被交往近9年的女友陳露爆料劈腿約砲，私下聊天言論被揭重創形象之後，霍尊14日透過工作室發表長文「請傷害到此為止吧」、「我很痛心、很不捨，但我還是要告別我的演藝工作」被認為是宣布退出演藝圈。霍尊並親自交代和陳露交往過程，他也向陳露喊話「謝謝你8年的陪伴」。陳露隨後也發文回應。

ETtoday報導，霍尊提到他與陳露在2013年5月開始交往，從無名歌手時就有女方陪伴，直到參加《中國好歌曲》星途開始轉變。

他文中強調「8年相處時光裡，彼此坦誠，無愧於心，露露是我唯一的女朋友，我的身心第一次完完整整交給了一個女孩，我沒有出過軌，沒有約過誰，一心一身一意只給了一個人。」在交往期間，他多次有了分手念頭，因為優柔寡斷一直拖延，直到2020年9月正式分手。

霍尊在文中發誓，「我2020年和露露分開之時，30歲的我恪守『夫道』，性經驗也只有她一個人，最初的、唯一的一個。」間接否認自己沒有劈腿、約砲。

但他也透露5月被陳露以兩人對話截圖為由被要求匯錢，前女友和閨密王萌來公司簽約後，他陸續匯款58萬人民幣。

經過種種風波，他表示為自己言行付出代價，只怪自己當初分手並不漂亮，「我多希望傷害就到今天為止」、「該我的錯，我來扛」。

搜狐娛樂報導，霍尊發文告別演藝工作後，前女友陳露也發文回應「很多事你可以講，我也可以講」。

她坦承收到58萬沒有錯，但對方律師告知她，58萬量刑剛好夠送她去坐十年牢。她認為對霍尊對「友好協商」四字有歧義。陳露並指出兩人單獨出去吃飯都是她在付錢。

有關聊天群組「滬上情欲流」的朋友遭到肉搜，部分人員被懷疑是鋼琴家、音樂人，令不少知名人士紛紛發聲否認。陳露解釋，那個群內有一些人確實是在認真做音樂的，也不太發言，進入這個群並不是他們的原罪，希望網友們可以冷靜，這也是她發出帖子後就隱藏的原因之一。

最後她表示，此事情已經占用了大家太多時間，她也想重新開始自己的生活，但是「不在沉默中爆發，便是在沉默中滅亡」。

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