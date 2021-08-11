沙漠之舟vs.飛奔汽車 駱駝之鄉屢出「撞」況

事故現場有兩隻被撞死亡的駱駝。（視頻截圖）

內蒙古阿拉善是中國 的「駱駝之鄉」，演員于月仙因車輛躲避不及、撞擊駱駝意外去世的消息令民眾惋惜。回顧現場死亡駱駝屍體及被撞出一地的內臟、皮毛，不受約束的駱駝如何與高速飛奔的汽車 和諧共存，成了不能迴避的管理問題。

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紫牛新聞報導，從阿拉善右旗當地一名牧民指出，事發路段處離村莊較近，常有放養駱駝穿越公路。「那段路白天基本上一直有駱駝在公路上穿來穿去，然後也出過不少車禍 ，車撞駱駝和車撞車的都有。」阿拉善右旗的S228線公路部分路段有鐵絲網做車與動物的隔離，但不是全段路，遇到村莊附近駱駝穿行公路很常見。

于月仙坐在副駕駛後座，車上四人均繫了安全帶。(視頻截圖)

牧民們對於駱駝穿行公路司空見慣，「夜裡我們自己開車比較清楚一點，就這一塊路段知道有駱駝就會慢一點走，車速保持在可控制範圍內。」他指出，若是車速過快，等司機看到駱駝時反應就來不及了。他依經驗分析「一般撞到駱駝也不會有什麽大事」。

牧民還表示，如果不了解駱駝習性的司機也有可能陷入一些誤區。「有的司機會以為車燈往駱駝上一照，駱駝會避開，但實際上車燈照到駱駝身上的時候，牠只會感覺一片白，然後立在原地，這個也是比較危險的。」

在阿拉善盟，當地散養的駱駝是牧民的主要家畜。「無論什麼時候，公路上都可能出現駱駝」。 在距離于月仙車禍現場相隔不到40公里處，兩年前也曾發生過一起車輛撞擊駱駝的事故，造成2峰駱駝死亡、1峰駱駝受傷。

在阿拉善區曾屢次出現車撞動物交通事故，新京報提出疑問，內蒙古2020年向全區重點旅遊區的公路沿線免費發放了50萬條腿帶，用於在夜間提示駕駛注意力，難道阿拉善區仍處於監管盲區？于月仙喪生後，希望相關部門能查找漏洞，積極採取有效措施。