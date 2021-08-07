探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

中國藝人吳亦凡 日前被爆酒桌選妃、涉嫌誘姦，遭北京 朝陽警局宣告刑事拘留。前幾天深夜，北京朝陽分局大廳，來了三個看起來都是20出頭的年輕女孩，她們是前來探監吳亦凡的鐵粉代表。三個女孩走出去不久，很快，廣場上被上千人占滿，她們本次來朝陽警局的目的，就是為了探監吳亦凡。

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綜合媒體報導，鐵粉代表問「吳亦凡被關在哪裡？」警局人員答「沒在這裡。 」她們再問「那他不關這裡是嗎？ 」收到的回覆是「我們不清楚。 」

當大家從三個鐵粉代表嘴裡，得知詢問未果後，便開始在警局門口大吵大鬧，聚眾抗議。她們個個揮舞起手中的螢光棒，高舉寫著「凡凡」的LED牌，聲嘶力竭地高喊著「凡凡 」，對聞訊趕來阻攔的保安置之不理。

據報導，除了高呼吳亦凡的名字，眾人也齊聲高歌韓雪的一曲「時間煮雨」，表達對偶像心疼與不捨的同時，還為他默默祈禱。

吳亦凡因涉嫌誘姦未成年少女罪7月31日被刑拘，目前音訊全無。直到現在，這些自稱跟隨吳亦凡九年的鐵粉們，依然覺得他是無辜的。

報導說，有粉絲公然對吳亦凡表忠心說：「我們會一直在，絕不脫粉！ 」有的人則無奈地隔空喊話吳亦凡：「好想你！看到你的消息就好，傻子你要好好的。 」甚至還有的粉絲，一直在為吳亦凡開脫。

而在國外，也有一群人想救吳亦凡。中東、東歐等地的外國社交網路上，對於Kris Wu事件的討論一樣熱度升級。吳亦凡的外國粉絲聲援他們的Kris Wu，稱「我一點不相信指控，我非常愛吳亦凡。 」甚至有外國粉絲將吳亦凡稱為「我的英雄 」「天使 」。·「無論如何，我們都一直支持你。 」「我相信你，請告訴這個世界，這不是真的。 」有用印尼語、越南 語為吳亦凡發聲的印尼、越南網友，還有雙語的聲援語句，中文+波斯語。也有外國粉絲在了解事情經過後，開始教育別的粉絲不要支持一個「犯罪嫌疑人 」。

報導稱，有人則註冊了「Kris Wu私人帳號 」，向他的粉絲們發起求助信號：我是無辜的，我從來沒有做過這件事，我需要你們幫助我。打著吳亦凡的旗號詐騙的套路。