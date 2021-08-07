吳亦凡被爆有400G暗黑資料 傳至少7位名人涉案

吳亦凡的名聲一夕之間跌落谷底。（取材自微博）

中國 藝人吳亦凡 被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，他日前被警方拘捕，目前音訊全無。最近微信交友圈傳出一份對話紀錄，指出7月底就有人拿著400G的視頻硬碟資料報案，裡面不僅有拿出疑似毒品 的白色藥片，另有至少7位名人涉案，包括演藝圈明星、官二代，才讓警方決定介入調查。

來源：YouTube

另有中國網友爆料，指出他有親朋好友在旅行社工作，曾接到吳亦凡團隊詢問包機細節，猜測是吳亦凡得知證據已被傳出，所以想跑路逃回加拿大，但在出發前一刻被逮，至於400G硬碟裡面有什麼證據？除了疑似毒品影片外，還拍到許多女孩們都在意識不清楚的狀況下，被帶進房間，「還有一個最確實的證據是吳亦凡的團隊在他的酒店房間裡偷拍吳亦凡，那些視頻也全部被找到了。」

中國近年積極掃毒，先前就傳出有「乖乖水」、「聽話水」、「誘惑水」等專門用來誘騙女性的毒品流入市面，不少有心人士可輕易在網路上購入，讓未成年少女受害。「網易」先前爆料吳亦凡可能涉入這種「新型毒品供應鏈」，所以相關單位很有可能是希望透過吳亦凡這起事件，徹底掃毒。

除此之外，先前北京朝陽警局發表拘留吳亦凡的貼文，後來被「中國禁毒在線」轉發，由於「中國禁毒在線」是中國公安部禁毒局的官方微博，突然轉發該文，特別讓人起疑，證實吳亦凡一案，可能並未如外界想像中簡單。