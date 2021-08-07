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15歲女兒傳涉性行為遭學校開除 黃磊報警

中國新聞組／北京7日電
黃磊和女兒黃憶慈。（取材自上游新聞）
黃磊和女兒黃憶慈。（取材自上游新聞）

中國男演員黃磊的女兒黃憶慈（暱稱「黃多多」），近日被網傳遭學校閉路電視拍到在圖書館內與異性發生性行為，結果被校方開除，引發廣泛關注。涉事學校近日發布聲明稱消息是謠言，校方沒有開除黃多多；黃磊女兒粉絲團官微亦作出闢謠，稱黃家已報警。

網傳聊天紀錄顯示，黃憶慈因不止一次被學校的閉路電視拍到，在圖書館內與異性發生性行為，而遭到北京順義國際學校開除，並且轉學至另一間學校。但另一間學校的家長得知事情始末後極力反對，無奈下黃憶慈又被轉回原學校。

消息傳出後，隨即引起廣泛熱議，但實際上，目前正值學生的暑假期間，此外聊天紀錄中除了文字內容並無其他證據，因此消息真實性本就有較大的疑問，這導致黃磊與妻子孫莉的微博湧進許多網友，他們紛紛留言指黃多多被人造謠，呼籲趕快報警，「別讓謠言毀了多多」。

北京順義國際學校6日發布聲明，稱該校學生遭到攻擊後引起校方高度重視，之後鄭重指出學生行為不端遭開除的消息純屬子虛烏有的謠言，完全不實，且強調該生朝氣蓬勃，擁有這樣一位模範生是學校的驕傲。雖然聲明未有指名道姓，但媒體皆認為其就是指向黃多多一事。

黃磊女兒粉絲團官微也闢謠該傳聞，表示黃多多一家已報警，並指由於黃多多是未成年人且不是藝人，多方考量希望能將謠言帶來的傷害降到最低，所以不會以公開的形式發布。官微又呼籲眾人可把造謠的證據私信給管理員，「讓造謠者受到法律制裁」。

黃憶慈近日傳出被學校開除，校方稱是謠言，黃家也已報警。（取材自微博）
黃憶慈近日傳出被學校開除，校方稱是謠言，黃家也已報警。（取材自微博）

北京 圖書館 中國

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