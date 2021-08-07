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安徽查違規補習 踹門掐老師…網友譁然：抓反革命？

中國新聞組／北京7日電
安徽省馬鞍山市含山縣查緝違反防疫規定聚集補課時，踹門、掐脖的暴力執法行徑引發社會負面觀感。（視頻截圖）
安徽省馬鞍山市含山縣查緝違反防疫規定聚集補課時，踹門、掐脖的暴力執法行徑引發社會負面觀感。（視頻截圖）

為減輕學生課業負擔，中央在提出「雙減」（減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）後，中國各地就嚴查違規課後補習。但安徽省馬鞍山市含山縣5日在查緝一宗違反防疫規定聚集補課事件時，執法人員暴力踹門，並當著學生的面用手掐著老師脖子押出教室外，這段影片流出後引發社會強烈負面觀感，有網友質疑「當著孩子的面這樣逮人，至於嗎」、「這是在抓吸毒、抓嫖娼、抓反革命嗎」。

這段暴力執法畫面這兩天在網路廣為流傳，內容顯示，一名身著淺藍色便裝、右臂上別著紅色臂章的男子，率領數名著白色制服的員警和若干人員，怒氣沖沖地在含山縣環峰鎮一家補習班裡準備抓人。畫面中，這群人聚集在一間標示「耶魯大學」的教室前，這名著便裝、戴紅臂章的男子用力踹開教室大門，一行人隨即湧入教室。在眾多目瞪口呆的小學生面前，便裝男子一邊大罵、一邊用手狠狠掐住教師的脖子，把教師強行押出教室，並帶到隔壁的教室，大聲訓斥他「誰讓你在這裡補課的」？

不少人認為，補課老師犯事，該怎麼處理就怎麼處理，但執法人員實在太過粗暴，沒有履行文明執法的相關規定，像是這個老師犯了什麼滔天大罪一樣。有人更直指，含山縣這些執法人員的行徑像是流氓，「隔著屏幕都覺得心臟顫了顫」。澎湃新聞表示，這段視頻在社交媒體上引發網友的熱議，不少網友質疑執法人員的執法方式過於粗暴。也有網友認為，「當著孩子的面影響不好」、「能不能等下課了再查？」

由於輿論對此反應強烈，含山縣政府6日特別發布新聞稿說明。新聞稿稱，5日上午10時，含山縣環峰鎮接到群眾舉報，反映城區一處房屋內，有人違反防疫規定，組織多名學生聚集補課。社區工作人員到現場後責令立即關停，負責人當場承諾關閉。

但當天下午2時40分，環峰鎮再次接到舉報，反映學生還在同一場所集中補課。公安和防疫人員趕赴現場後，將30多名學生勸解疏散。其中一個房間敲了10多分鐘拒不開門，「不得已破門而入」，將在環境密閉中未佩戴口罩的18名學生勸導疏散。

含山縣政府表示，經調查，該場所無辦學許可證，且嚴重違反含山縣疫情期間暫停校外培訓機構線下培訓的相關規定，已責令其立即關閉並接受處理。對執法過程中個別工作人員執法方式簡單、急躁、不規範的問題，也將認真對待，嚴肅處理。

防疫 工作 耶魯大學

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