吳亦凡淫行擴大到美 母拜託成龍被拒傳崩潰

吳亦凡傳出也對洛杉磯女性染指。（取材自微博）

涉嫌強姦女性的藝人吳亦凡 被警方拘留，案情越爆越多。據洛杉磯 華人資訊網的消息指出，已有洛杉磯受害女性向KW律師事務所尋求法律協助。該名女性表示吳亦凡在洛杉磯「選妃」已是公開的秘密，自己當初應吳亦凡助理邀請參加聚會，席間見到大家拿出毒品，自己在意識不清下與吳亦凡發生了性關係。

來源：YouTube

受害女性表示因為沒有留下證據，一路吞忍是不想被外界當成蕩婦，也不想惹上官司，的確過去吳亦凡多次在洛杉磯舉辦粉絲見面會，KW律師事務所的王婧律師鼓勵受害者勇敢出面，若情況屬實將會對吳亦凡提出訴訟，按照當地法律可判八年至11年監禁，受害者也可提出民事訴訟賠償，網友直呼：「這回吳亦凡要辦世界巡迴坐牢了。」

另據了解，報警將吳亦凡送給警方的吳媽媽為救兒子，出天價尋求協助卻屢屢遭拒，連想拜託成龍都吃閉門羹，傳出她不堪打擊情緒崩潰，現已入院接受治療。

吳亦凡除了涉誘姦未成年少女，還爆出涉毒，風波延燒至今，甚至牽連不少藝人。先前有律師指出吳亦凡恐難逃牢獄之災，加上其是加拿大 籍，未來也需在加拿大打官司。有豆瓣網友爆料，他有親朋好友在旅行社工作，接到吳亦凡團隊詢問包機細節，被認為是想逃回加拿大，但在跑路前一刻被逮。

最近微信交友圈也盛傳一份紀錄，指上月27日有人拿著400G的硬碟資料報案，裡面有疑似吳亦凡強姦未成年少女、販毒的紀錄，還供出六個明星、官二代，警方才會出面嚴辦。至於這些明星是誰？目前已有何炅、包貝爾及井柏然等明星報案，拒絕被網友毀謗，證明自己的清白。