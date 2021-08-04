我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

吳亦凡風暴延燒 廣電總局下令整治「飯圈」亂象

中國新聞組╱北京4日電
吳亦凡涉強姦罪，遭到許多人反感，廣電總局下令整治「飯圈」亂象。（取材自微博）
吳亦凡涉強姦罪，遭到許多人反感，廣電總局下令整治「飯圈」亂象。（取材自微博）

藝人吳亦凡日前因涉嫌強姦罪被刑拘，粉絲出現「為偶像劫獄」等極端言論，讓騰訊、快手、微博多個平台發布整治飯圈亂象公告。中央網信辦稱，針對「不良粉絲文化」累計清理負面信息15萬餘條，處置違規帳號4000餘個。國家廣電總局進一步通知，要求加強選秀類網路綜藝節目管理，治理「水軍」、「黑粉」引發網友叫好。

第一財經報導，騰訊通過用戶舉報和安全巡查發現，在吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑拘一事中，存在部分網路水軍在平台造謠攻擊、誘導集資、製造話題等有害行為。對此，平台對帳號進行嚴肅處置。

微博對於涉及吳亦凡的極端飯圈也進行治理，關閉錯誤導向超話108個，解散違規群組789個。對於借機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意營銷蹭熱點、惡意洗地等違規帳號予以嚴肅處理。已禁言和永久關閉帳號共990個。

快手重點整治「誘導未成年人無底線追星」行為，共處置違規視頻290條，違規帳號110個。

新華社報導，結合清朗．飯圈亂象整治專項行動，網信辦已累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規帳號4000餘個，關閉問題群組1300餘個，解散不良話題814個，攔截下架涉嫌集資引流小程序39款。

國家廣電總局更進一步展開網路綜藝節目專項排查整治，要求嚴格控制偶像養成類節目，加強選秀類網絡綜藝節目管理，堅決抵制追星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀。

通知也稱，要進一步落實網路綜藝節目製作和播出機構的主體責任，加強對粉絲群體正向引導，強化平台「水軍」、「黑粉」的治理

中央及平台整頓追星文化令網友一片叫好，「小朋友的思想都不在讀書上」、「希望某些粉絲不要再網暴別人」、「是該好好整整，搞的娛樂圈烏煙瘴氣」、也有人提起選秀節目花錢打榜的操作「明星出道還得靠粉絲花錢打投就很離譜」、「不要再有倒牛奶、砸錢追星的選秀了」。

選秀節目青春有你3引發砸錢追星的批評。(取材自微博)
選秀節目青春有你3引發砸錢追星的批評。(取材自微博)

吳亦凡 微博 牛奶

上一則

網追吳亦凡靠山 女星命案被重提 疑「京圈大佬」涉其中

下一則

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

延伸閱讀

淚跪警方後…吳亦凡被圍毆影片瘋傳 又有受害者報警

淚跪警方後…吳亦凡被圍毆影片瘋傳 又有受害者報警
穿黑衣破褲 吳亦凡「看守所畫面」疑流出 網友提4疑點

穿黑衣破褲 吳亦凡「看守所畫面」疑流出 網友提4疑點
吳亦凡傳拘留於「朝陽看守所」 內部畫面曝光

吳亦凡傳拘留於「朝陽看守所」 內部畫面曝光

吳亦凡被拘 「青簪行」換角？恐沒人願頂替

吳亦凡被拘 「青簪行」換角？恐沒人願頂替

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協