吳亦凡風暴延燒 廣電總局下令整治「飯圈」亂象

吳亦凡涉強姦罪，遭到許多人反感，廣電總局下令整治「飯圈」亂象。（取材自微博）

藝人吳亦凡 日前因涉嫌強姦罪被刑拘，粉絲出現「為偶像劫獄」等極端言論，讓騰訊、快手、微博 多個平台發布整治飯圈亂象公告。中央網信辦稱，針對「不良粉絲文化」累計清理負面信息15萬餘條，處置違規帳號4000餘個。國家廣電總局進一步通知，要求加強選秀類網路綜藝節目管理，治理「水軍」、「黑粉」引發網友叫好。

第一財經報導，騰訊通過用戶舉報和安全巡查發現，在吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑拘一事中，存在部分網路水軍在平台造謠攻擊、誘導集資、製造話題等有害行為。對此，平台對帳號進行嚴肅處置。

微博對於涉及吳亦凡的極端飯圈也進行治理，關閉錯誤導向超話108個，解散違規群組789個。對於借機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意營銷蹭熱點、惡意洗地等違規帳號予以嚴肅處理。已禁言和永久關閉帳號共990個。

快手重點整治「誘導未成年人無底線追星」行為，共處置違規視頻290條，違規帳號110個。

新華社報導，結合清朗．飯圈亂象整治專項行動，網信辦已累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規帳號4000餘個，關閉問題群組1300餘個，解散不良話題814個，攔截下架涉嫌集資引流小程序39款。

國家廣電總局更進一步展開網路綜藝節目專項排查整治，要求嚴格控制偶像養成類節目，加強選秀類網絡綜藝節目管理，堅決抵制追星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀。

通知也稱，要進一步落實網路綜藝節目製作和播出機構的主體責任，加強對粉絲群體正向引導，強化平台「水軍」、「黑粉」的治理

中央及平台整頓追星文化令網友一片叫好，「小朋友的思想都不在讀書上」、「希望某些粉絲不要再網暴別人」、「是該好好整整，搞的娛樂圈烏煙瘴氣」、也有人提起選秀節目花錢打榜的操作「明星出道還得靠粉絲花錢打投就很離譜」、「不要再有倒牛奶 、砸錢追星的選秀了」。