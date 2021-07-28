水災未退颱風又來 河南面臨第2場戰役

河南省新鄉衛輝城區積水嚴重，道路變成河流。來自各地的救援力量利用橡皮艇、衝鋒舟等設備忙於搜救、轉移被困的人員。（新華社）

連日暴雨 已導致河南 超過1331萬人受災，怪颱「烟花」並逐漸逼近河南。河南省委書記樓陽生形容為河南即將面臨的「第二場戰役」，要求「堅決打好防汛救災第二場硬仗」。

面對烟花颱風轉向，河南省防汛抗旱指揮部已發布「二號指揮長令」，要求全力應對烟花颱風對河南可能帶來的降水影響。

「指揮長令」明確要求河南各級黨委、政府繼續保持戰時狀態，責任人員要全部到崗到位，密切關注烟花颱風可能帶來的險情。河南省委書記樓陽生26日晚間特別召開視訊會議。樓陽生說，26日晚到30日河南將面對第二場戰役，要切實抓好受颱風影響較大的豫東、豫北等重點地區。

樓陽生說，儘管從預報來看，河南這次降雨總體小於上次，但堤壩受長時間高水位浸泡會變得比較脆弱，遇到大風極易出現險情，有可能是「最後一根稻草」，絕不能輕視大意。河南鄭州已要求各學校（單位）立即進入戰時狀態，27日至29日3天，各級各類學校停止一切教學活動。

河南鄭州以外的城市也暴雨釀災，新鄉市水位持續上漲，衛輝城區內澇嚴重，醫院甚至斷水斷電，27日零時許，被洪水 圍困的衛輝新鄉醫學院第一附屬醫院被洪水包圍，成為一片汪洋中的「孤島」。第83集團軍某工程防化旅緊急出動救援力量，將9000多人（包括3000多名病人）轉移至安全地區。

河南暴雨災情，截至27日中午，災情已致全省150個縣、1331萬人受災，71人遇難，5人失蹤，經濟損失慘重。