7人敢死隊駕車截流 河南鶴壁衛河決口合龍

七名卡車司機組成「敢死隊」，開著重型卡車衝向波濤洶湧的決堤，成為72小時決堤合龍作戰的關鍵一役。(視頻截圖)

「封堵成功！」被洪水 肆虐4天的河南 衛河決口於26日凌晨2時許完成合龍，現場一片歡呼。據悉，封堵過程水流湍急，驚險萬分，李永祥等七名卡車司機自發組成「敢死隊」，開著重型卡車，裝滿石料馬力全開，衝向波濤洶湧的決堤中間位置，成為72小時決堤合龍作戰的關鍵一役。

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綜合媒體報導，連日來，暴雨、上游水庫洩洪等原因導致流經當地的衛河水位暴漲。22日晚深夜，昔日平靜的河流猶如猛獸衝破大堤，洶湧的洪水裹挾泥土湧入周邊農田、村舍，造成彭村等多個村莊「淪陷」，情況危急。

村民曾用袋子填滿泥沙投入河中，也將一車車的石料傾倒而下，卻都瞬間吞沒於洪水中。眼看缺口越來越大，23日凌晨，幾名當地卡車司機駕駛滿載石料的車輛衝向決口，最後關頭跳車離開。投入洪水中的卡車暫時減緩了水流速度，卻未能阻擋決口的繼續擴大。

22日晚，李永祥等七名司機接到隊長「拉石頭堵決口」的通知。凌晨2時多，現場總指揮下達填車命令，「沒有辦法了，只能讓車裝著石塊往裡填。」

凌晨4時許，開始投車。李永祥前面的兩輛重型卡車被推土機推進去後，口子還是堵不住。對講機又喊「再來四台吧」。看著推土車一次只能推一輛車下去，等另一輛車再開進來，時間來不及。李永祥心計一生，提出開車直接衝進去，盡量讓車衝到決口的中間位置。

李永祥不會游泳，他穿上救生衣，把車門、車窗全部提前開好。從旁邊抓起一個沙袋放在油門上抵住，慢慢把車提到三擋，轉速達到了2000轉以上。他的右腳踩在沙袋上，把油門踩到底，左腳放在進入駕駛室台階上，身體左傾，雙手把著方向盤。車跑得很快，離決口一米多時，李永祥從車上跳了下來。於是，七位勇士 冒死成功駕卡車填洪。

「我們副縣長親自指揮叫我跳，當時把他嚇了一跳，再晚點我就跟著車掉進水中了。」跳下來後的李永祥趴在原地不敢動，就怕自己翻到車軲轆底下沒命了，最後發現腳離車輪只有30厘米。