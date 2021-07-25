我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國男籃首戰76比83敗給法國 夢幻隊褪色變噩夢

日本柔道兄妹檔同日奪雙金 寫下奧運紀錄

長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制

記者賴錦宏／即時報導
吉林長春一棟物流倉庫24日發生大火，火災造成15人死亡、25人受傷，目前企業法人已被控制。取材自中國央廣網
吉林長春一棟物流倉庫24日發生大火，火災造成15人死亡、25人受傷，目前企業法人已被控制。取材自中國央廣網

吉林長春一棟物流倉庫建築於24日下午發生火災，據新浪微博吉林長春官方通報（長春發布）指出，現場搜救工作於25日下午5時結束。火災造成15人死亡、25人受傷，目前企業法人已被控制。

通報指，涉事建築為位於淨月高新技術產業開發區的一棟三層建築，該建築為吉林省遠程物流有限公司和李氏婚紗夢想城共用。不少身著婚紗禮服的人跳樓逃生，場面恐怖。

通報又指，當地目前已成立吉林省政府長春市「7·24」重大火災事故調查組，進一步調查事故原因。省市衛健委組成聯合專家組，調集醫療力量和資源，逐一制定救治方案，全力以赴救治傷者，傷者暫無生命危險。遇難者善後工作已同步開展。

24日當晚，長春市委、市政府召開會議，按照省委、省政府專題會議要求，部署全市消防安全專項治理行動，加大力度排查人員密集場所的風險隱患，全面落實各項安全責任措施，遏制此類事故再次發生。

據早前報導，根據現場影片所見，事發時滾滾濃煙中連續有十多人從樓上墜落，十分恐怖，同時有身穿婚紗禮服的人逃出。

《楚天都市報》引述一名目擊者稱，事發時有兩名女子爬到了窗邊，她和同事趕緊搬來梯子將兩人救下。隨後，他們準備去接另一個窗的人，有人等不及救援就已經跳樓逃生。一名曾在事發婚紗攝影店工作的人員表示，他的多名前同事受傷入院，「有燒傷，也有摔傷的。」

攝影 微博

上一則

鄭州隧道被淹 130人失蹤被協尋遠超官方數字

下一則

王毅：美轉移抗疫不力 達到打壓別國目的

延伸閱讀

住家車棚火災 退休機械師喪生

住家車棚火災 退休機械師喪生

通用雪佛蘭Bolt電動車 電池恐引火災再度召回

通用雪佛蘭Bolt電動車 電池恐引火災再度召回
通用汽車第2次召回雪佛蘭Bolt 問題電池恐引火災

通用汽車第2次召回雪佛蘭Bolt 問題電池恐引火災
驚魂 小飛機撞進蒙特瑞民宅釀火災

驚魂 小飛機撞進蒙特瑞民宅釀火災

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45

超人氣

更多 >
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三
紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰