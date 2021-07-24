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河南男子避難先救人 開鏟車闖洪水 救下一車子老師

中國新聞組╱北京24日電
救援結束後，熱心村民拍下了開鏟車的劉松峰照片。（取材自人民日報）
救援結束後，熱心村民拍下了開鏟車的劉松峰照片。（取材自人民日報）

河南鞏義米河鎮汽車維修老闆劉松峰的家被暴雨沖毀，他前往避難點的路上聽到呼救聲，在山洪中救下了鄭州航空工業管理學院教師張立濤一行69人，其中65人是高校新入職教師，而且半數是博士、碩士。

影音來源：YouTube

據封面故事報導，劉松峰表示， 「求救者說下面有兩個大巴車，叫趕緊下去救人。」他就帶著繩子下去了。他們所在的山坡下方是一條國道，此時已經被洪水占領，兩輛大巴車被洪水沖向國道一側，其中一輛車輪被卡在加油站旁的下水道裡。

隔著20來米，劉松峰和杜新玉把手中的繩子扔向下方，剛扔出去便被狂風暴雨吹回來。報導指出，困頓中，劉松峰突然問有沒有鏟車？避難點仲發新材料公司的人告訴他有鏟車但沒鑰匙，劉松峰隨手撿了個類似螺絲刀的東西，撬開蓋子直接把電線連起來，啟動鏟車後便向下開去。

報導，稱此時水已經淹沒大巴車發動機，被水流沖擊的左右搖擺，幅度近半米，他們選擇靠近加油站的那輛大巴，劉松峰駕駛著鏟車，將鏟斗舉到跟車頂一邊高，讓車上的人一個個從逃生口爬出來進入鏟斗，來回3、4趟，一輛車上的人安全轉移。

一位張先生著急的讓他趕緊救另一輛在河邊的大巴上的人，劉松峰倒車調頭走小路趕去救援，「我沒有數那輛車上有多少人，是一次性端過來的，下來之後我聽人家說是18個。」

當時在加油站旁被困在大水中的大巴。（取材自封面新聞）
當時在加油站旁被困在大水中的大巴。（取材自封面新聞）
劉松峰開鏟車求了兩輛大巴上的乘客。（視頻截圖）
劉松峰開鏟車求了兩輛大巴上的乘客。（視頻截圖）

在被困者眼中宛如天降神兵的劉松峰，救人過程中心裡一直很害怕。「東西摔壞了沒事，那是人啊，一車人」。「我當時以為那是一車孩子，我也是兩個孩子的父親，如果不施救，我以後良心都過不去。」

獲救者張立濤說，他帶頭敲碎了大巴車的車窗，把窗簾取下做成繩子，讓老師們抓著繩子以防被沖走自救時，劉松峰分批次把他們全都救了出來。當時他們不知劉松峰的姓名，後來在網上尋人才找到並向他致謝。張立濤後來把劉松峰加入手機通訊錄，備註為「救命恩人」，「這次經歷永生難忘，我們應該是生死之交。」

洪水 暴雨 加油站

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