南京新冠疫情擴及4省 機場黨委書記停職

東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍被暫停職務。(取材自中國青年報)

江蘇南京機場疫情 擴散至四省五市，感染者增至41人。遼寧瀋陽、廣東中山、安徽馬鞍山市和縣、江蘇宿遷，分別報告前日發現一宗與南京相關聯的無症狀感染者。

第一財經報導，遼寧省瀋陽市22日也新增一例無症狀感染者，是一名來自南京的男子。安徽省馬鞍山市和縣、廣東省中山市22日也都各新增一例無症狀感染者，據稱均有南京旅居史。

根據江蘇省委衛健委官方公眾號「健康江蘇」發布的數據顯示，22日0-24時，江蘇新增本土確診病例12例，目前南京市的本土感染者主要是南京祿口機場保潔、客艙保潔人員，此外還有保潔人員司機及家屬。

經南京市新冠肺炎 疫情防控指揮部同意，自2021年7月23日起，對南京市部分區域疫情風險等級進行調整：江寧區祿口街道圍合區域（四至範圍：東至祿銅路，南至達練崗河，西至原東湖遲家村，北至啟航大道）調整為高風險地區。

另據中央社報導，江蘇省南京市20日爆發新冠本土疫情後，累計已有23人確診，遼寧、安徽和廣東相繼檢出關聯的病例。據江蘇媒體「交匯點」App報導，首爆疫情的南京祿口機場的母公司「東部機場集團有限公司」黨委書記兼董事長馮軍已遭到停職，由錢凱法代理東部機場集團有限公司黨委書記、董事長。

南京的疫情已有擴散趨勢。江蘇省內的宿遷市22日新增一例無症狀感染者，她17日從祿口機場返回宿遷。