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河南鄭州災後 水沒電沒網路 支付寶不能用 以物易物

中國新聞組／北京24日電

河南大暴雨後，鄭州市許多區域仍停水、停電，沒網路也叫不到車；民眾沒現金，「支付寶不能用」的人無法買東西，還出現「以物易物」的交易，生活彷彿一夜回到20年前。荒謬的是有停在路旁慘遭泡水的車輛，卻被貼上停車收費條。

有網友在微博貼文，指高鐵鄭州東站，水、電、網路全無，既然已經沒有網約車服務，民眾便在出口向可見的貨車司機詢價，盼搭載一程，但有的人因為沒帶錢只好默默離開。也有願意做起載客生意的貨車司機發現，連不上網路，無法使用高德地圖看目的地有多遠。

作者描述自己在鄭州的一家旅館要辦理登記入住，事前已經在旅遊網站上預訂好房間，但櫃檯人員說，沒電沒網，根本看不到預訂情況。

這篇文章在網路上迅速被熱傳並引發共鳴，許多讀者留言分享自己的經歷，指這篇文章寫到痛點，「當代中國，有網一切好說，無網寸步難行」。

在河邊的一家生鮮超市，一位中年男性拿著一袋洋蔥和小冬瓜結帳，總價20元人民幣(約3美元)，因為支付寶不能操作，老闆要求付現金，男子沒有現金，只能遞給老闆一包市價大概19元的香菸。

據網友在影音平台抖音上傳畫面顯示，一輛白色轎車的雨刷上夾著一張收費條；影片轉傳到微博，其他網友留言「收費時候各種奇葩部門都出來了」；也有人分享20日暴雨那天，地上已經15公分積水，去醫院看病「還有收費員在那裡收費，當時感覺真是敬業」。

鄭州 暴雨 支付寶

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