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陝西夫妻舉報採砂遭輾殺 兒盼政府認定「見義勇為」

中國新聞組／北京17日電
事發現場。（取材自北京青年報）
事發現場。（取材自北京青年報）

陝西漢中西鄉縣公安局日前發布通報稱，西鄉縣駱家壩鎮鍾家溝村村民楊某某、聶某某夫婦7月10日7時許被害。住同村的38歲犯罪嫌疑人黃某已被公安機關控制。近日，有網友發帖稱，楊姓夫婦是因為舉報他人非法採砂遭到報復，先後被碾壓致死。楊家兒子則希望政府能認定父母的行為屬於「見義勇為」。

來源：YouTube

北京青年報報導，西鄉縣委宣傳部工作人員表示，楊姓夫婦遇害的刑事案正在調查，黃某是否涉及非法採砂目前還不確定。

兩名死者的侄女楊欣（化名）近日說，案發前一晚，楊某某出門可能是想查看一夜暴雨後河道的汛情，結果發現黃某在偷挖河砂，這才在現場打了舉報電話。

報導說，楊姓夫婦的兒子小楊在網上發布文章顯示，父親開車到牧馬河發現黃某偷挖河砂後，在當日凌晨5時57分給相關部門打了舉報電話，結果卻遭到黃某打擊報復。

小楊在文中稱，在場的人說父親在7點30分左右遇害後，黃某還繼續開裝載機鏟壓他家的小車。「我爸四肢被碾軋斷裂，腹部、耳朵多處被撞傷。我媽抱著我爸哭得幾乎斷氣，絲毫沒注意到黃某又將裝載機對準了她。黃某趁我媽沒注意，突然再次開裝載機碾壓她，導致我媽身上受傷嚴重，當場就不行了。」「當我趕到河邊，我爸媽人都已經沒了。」

楊欣說，「小楊親眼目睹父母被殺害現場的慘狀，受到很大刺激。小楊的妹妹只有10個多月大，還沒斷奶。小楊家裡兩個頂梁柱都沒了。」當地相關部門已給小楊家裡的老人申請低保，並給孩子申請孤兒救助。

另據封面新聞報導，小楊說，「不清楚兇手為何如此殘忍？希望政府能認定父母的行為屬於『見義勇為』，同時也希望有主管部門能處理父親剛建成的養豬場。

小楊父親去年貸款100餘萬元在鎮上建起養豬場。案發當天，小楊趕到案發河道現場，見父母躺在水裡，黃某就站在河邊看著，一句話不說，也不上前幫忙。

一位村民說，河道內差不多2公里的距離，都被黃某盜採過，為了禁止其他車輛下河，黃某還直接將路堵斷。另一名村民介紹，黃某曾因駕駛採砂車輛撞死人坐牢一年半。但這些說法尚未獲黃某證實。

遇難者夫婦生前合影。（取材自封面新聞）
遇難者夫婦生前合影。（取材自封面新聞）

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