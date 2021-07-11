拍不到偶像就不下來…00後追星 夜困山中喊救命

民警搬來梯子，助山上被困者脫困。（取材自微信）

浙江紹興眾多「追星族」上山追偶像，一蹲就是一天，沒想到入夜卻被困山上，只好報警求助。據了解，上山追星的粉絲來自各地，有從東北、上海，甚至香港 特地趕過來的，大多是「00後」，年齡最小僅16歲。

中國 青年報報導，「救救我們！我們下不來了！」7月7日晚上8點，浙江省紹興市越城區富盛派出所接到報警，稱有10多名「追星族」被困山中。民警趕到現場，發現「追星族」被困地點周圍山坡陡峭，灌木叢生，研判「追星族」是白天爬上去搶占拍攝好角度，但天色一暗就下不來了。

民警將被困人員從山坡上安全扶下來。（取材自微信）

據了解，附近的一家酒店正在拍攝一檔網路綜藝節目，不少明星大咖都來了，包括人氣偶像組合「時代少年團」宋亞軒和劉耀文。因而很多粉絲慕名而來，搶睹偶像真容。當天警方曾勸阻粉絲上山，但這些「追星族」執意要往上山跑。甚至有粉絲叫囂「拍不到明星我就不下來」，隨著天色暗了下來，不少人的「不下來」就變成了「下不來」，只好報警求助。

最後民警打起手電筒，在雜草叢中找到了一處下山點，架好了梯子，才把被困「追星族」逐一扶下來。過程中還有一批批學生模樣的人開車過來，想要上山，但遭民警一一勸返。