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杭州保母縱火案 亡妻哥酸林生斌 「無法叫醒裝睡者」

中國新聞組／北京9日電

林生斌8日連發5條微博，其中一條直指亡妻朱小貞的哥哥：「他們也是你的妹妹和外甥啊。」朱小貞哥哥發文回應，「我知道我是他們的哥哥和舅舅，所以過去從來不曾消費他們」，並表示，「無法叫醒一個裝睡的人」，妹妹遺產經父母同意，代表二老全數捐出。

新浪網報導，在林生斌發出五條微博回應後，朱小貞的堂妹朱七七在微博上對林生斌進行了喊話，她直言：「四年了，我問心無愧，你呢？」

據報導，有網民透露，這位自稱朱小貞妹妹的網民，真實身分是朱小貞大伯的女兒。

同時，朱小貞妹妹還曬出了自己對林生斌發送的聊天紀錄。紀錄中顯示，朱小貞妹妹對林生斌說：「對著天上的小貞姐姐和孩子們說句實話吧！我問心無愧，你呢？做為爸爸做為曾經的丈夫，你摸著自己的良心回答。你真的不怕會有報應嗎？既然這輩子做人就應該有人樣。最後我真的真的真的替小貞姐姐不值。」

觀察者網報導，繼朱小貞的妹妹發文後，朱小貞哥哥發文回應，「今後也不想再讓整個家庭重新陷入輿論漩渦裡。曾經的氣憤現在看來著實可笑，你永遠無法叫醒一個裝睡的人。今日如此局面之下都無法警醒，未來不可期！」後期妹妹所有遺產款項本人經過二老同意，代表二老全數捐出。

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