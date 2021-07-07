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史上首次 中辦+國辦發文監管中概股 嚴打違法

中國新聞組／北京7日電
中概股在外國上市引起中央對數據安全問題的關注，滴滴在美國上市三日即被要求將App下架，股價大瀉。 (彭博社)
中概股在外國上市引起中央對數據安全問題的關注，滴滴在美國上市三日即被要求將App下架，股價大瀉。 (彭博社)

在滴滴等多家互聯網平台因數據安全問題面臨網路安全審查之際，中央辦公廳、國務院辦公廳6日晚對外公布「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，這是中國第一次以中辦、國辦名義聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，將是今後較長一段時間內資本市場執法和司法工作的綱領性文件。

香港文匯報報導，文件部署「零容忍」嚴打資本市場違法，其中特別提到，加強中概股監管，抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規等。

從2日開始，監管部門接連對中國最大網約車平台滴滴、貨運網約平台滿幫集團、看準集團旗下的在線招牌平台「BOSS直聘」三家互聯網平台公司啟動網路安全審查。

此次中辦、國辦聯合印發的文件釋放明確信號：收緊中概股監管政策，加強對數據安全、跨境數據流動尤其是涉密信息的監管。文件共8大方面30條內容，其中提到， 加強跨境監管合作。完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定。加強跨境信息提供機制與流程的規範管理。堅持依法和對等原則，進一步深化跨境審計監管合作。

文件提出，加強中概股監管，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對；修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定。此外，抓緊制定證券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則，細化法律域外適用具體條件，明確執法程序、證據效力等事項。

此外，文件還提出到2025年打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場的總目標，堅持市場化、法治化方向，堅持「建制度、不干預、零容忍」九字方針，並明確資本市場未來五年打擊證券違法活動的主要目標。

文件表示，要完善證券立法機制，加大刑事懲戒力度，完善行政法律制度。加快制定修訂上市公司監督管理條例、證券公司監督管理條例、新三板市場監督管理條例、證券期貨行政執法當事人承諾實施辦法等配套法規制度，大幅提高違法違規成本。加快制定期貨法。

證券 國務院 中國

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