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荊州救童女英雄 爬2層樓當肉墊 強撐20分鐘

中國新聞組／北京5日電
李婷從外牆爬上窗戶充當「肉墊」，讓雙腳懸空的女童站在自己的肩上整整支撐20分鐘獲救。（取材自法治周末報）
李婷從外牆爬上窗戶充當「肉墊」，讓雙腳懸空的女童站在自己的肩上整整支撐20分鐘獲救。（取材自法治周末報）

6月29日，湖北荊州一名女童頭卡防盜窗，雙腳懸空，岌岌可危之時，一位年輕媽媽從外牆爬上窗戶充當「肉墊」，讓女童站在自己的肩上整整支撐20分鐘，這一幕讓無數人點讚「巾幗不讓鬚眉」！還有網友：「即使穿破洞牛仔褲，也不影響你救人時的颯爽英姿！」

事發當天，荊州石首城區清江花園小區一個年約3歲的小女孩意外從窗戶掉下，頭部被卡在窗外的防盜網上，小區居民率先拉起床單防止女童掉落，年輕媽媽李婷剛好到朋友家去玩，聽到了孩子的哭聲本能般衝上前去，和一個黑衣大哥一起沿著外牆爬上窗戶施救。

李婷讓女童站在自己的肩上整整支撐20分鐘。（取材自法治周末報）
李婷讓女童站在自己的肩上整整支撐20分鐘。（取材自法治周末報）

黑衣大哥開始試圖用手托著小女孩的雙腳，但因距離太遠，力量不夠，孩子還是有脫手的危險。關鍵之時，李婷僅靠一隻手抓住鋼管直立起來用她的肩膀和頭當腳墊，支撐起了小女孩，這一撐就是20分鐘，最終小女孩平安獲救。

事後，李婷告訴記者自己也有孩子，看到小孩遇險也不知道哪來的勇氣就爬了上去，孩子們逢人便說： 「我的媽媽救了個小女孩！」

李婷趴在防盜窗上的身影感動了很多人，事後有很多人問她怕不怕，她說當時真想不到這個只想著快一點，到孩子身邊去，直到孩子獲救了，要下來的時候她才一下覺得害怕，因為不知該怎麼下來，好在樓下的熱心人們指揮著她一點一點挪下來。

李婷婉拒了女童家人堅持要給她的紅包，理由是「那一刻，無論是哪一個孩子，我都會去救...
李婷婉拒了女童家人堅持要給她的紅包，理由是「那一刻，無論是哪一個孩子，我都會去救。」（取材自法治周末報）

據了解，今年31歲的李婷是三個孩子的全職媽媽。她說事後簡單地給孩子們講述了一下事情，但是沒敢給孩子們看視頻。事後，被救女孩家人趕來謝她堅持要給她塞紅包也被她婉拒，她的理由很簡單：「那一刻，無論是哪一個孩子，我都會去救。」

和李婷一起救人的黑衣男子也獲得了無數敬意。他叫王習明48歲，是一名貨車司機，當時正準備回家的他看到危急的情景毫不猶豫就衝上去幫忙了，王習明對記者說：「沒多大的事，這是危難之時的本能反應。」

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