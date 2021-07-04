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春藥用太猛？湘1醫院副院長涉性賄「出人命」去職

中國新聞組／北京4日電
久負盛名的湘雅醫院副院長龔志成。(取材自湘雅醫院官網)
久負盛名的湘雅醫院副院長龔志成。(取材自湘雅醫院官網)

中國醫療界享有盛名的湖南長沙中南大學湘雅醫院爆出醜聞。有報導稱，該院排名第二的副院長龔志成疑今年4月在接受一家藥企安排的性賄賂時，因春藥使用過猛，導致女性陪侍在床上突然休克，龔志成事後花費數百萬元人民幣將此事壓下，這筆「公關費用」還由行賄者埋單。此案內情近日在中央巡視組巡視時曝光。

法經網報導，1902年創立的湘雅醫院，先後培育出湯飛凡、張孝騫、李振翩等醫學泰斗，與北京協合醫院齊名。涉事的龔志成同時是中南大學醫院藥學研究所學科帶頭人，曾獲「第十屆湖南醫學科技獎一等獎」等科技研究成果獎項。

報導指出，今年4月26日，法經網一條微博披露，「湘雅某副職領導接受業務往來單位安排的女性陪侍，在過程中造成女陪侍心臟驟停，好在經過搶救該陪侍脫離生命危險。」儘管這則微博沒有點名，但很快就被鎖定當事人為湘雅醫院排名第二位的副院長龔志成。

微博文章傳出後，湘雅醫院曾要求當事者主動交代未獲回應，中南大學紀委隨後介入調查。6月25日，湘雅醫院黨委召開全體中層幹部大會通報，「6月1日晚，湘雅醫院副院長龔志成等人接受華潤湖南瑞格醫藥有限公司負責人肖紅旗的宴請和禮金被舉報，中南大學迅速查明事實，並給予龔志成行政免職和黨內嚴重警告的處分。」7月1日，龔志成的頭像與簡歷被從湘雅醫院官網的領導欄中撤下。

報導引述參與此事善後的一位人士稱，這位副院長大概春藥使用過猛，在陪侍過程中導致女性在床上突然休克。也有說法稱這名女性陪侍並沒有搶救過來。

報導稱，事發當天的行賄者是華潤湖南瑞格醫藥有限公司及其股東肖紅旗。華潤湖南瑞格醫藥有限公司註冊資本91.91億元，肖紅旗持股49%。肖紅旗是湖南富豪，在醫藥界和地產界以大氣、豪爽著稱，與龔志成及其後台關係甚密。

報導引述查處此案的湘雅領導及相關人士稱，龔志成在中央巡視組巡視之際頂風作案，無視中央巡視組有三個原因：一是利益集團情感太深；二是有地方關係網的保護；三是免職無所謂，反正明年到齡也要下來。

龔志成是於2014年被破例直接提拔為湘雅醫院黨委副書記，2018年轉任副院長，主管人事、招標等八個關鍵權力部門。相關人士稱，到湘雅做業務，找書記、院長沒用，要找龔副院長才成事。

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