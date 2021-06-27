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污水倒灌…深圳高檔小區 連喝兩月糞水

中國新聞組╱廣州27日電
深圳南山區薈芳園小區是一學區房，每平米要價15萬元人民幣。（取材自百度地圖）
深圳南山區薈芳園小區是一學區房，每平米要價15萬元人民幣。（取材自百度地圖）

深圳市南山區一處均價約15萬元人民幣每平方米的高檔小區，因為設計漏洞，排水道污水倒灌飲用水箱，令部分居民連續兩月「喝糞水」、「洗糞水澡」，還拿來做飯不自吃，多人出現身體不適，引發廣泛關注。

香港01報導，一開始還有屋主懷疑是幻覺，但是越來越多的人反映飲用水臭味嚴重，有小孩洗澡時臭到受不了。大家才意識到確實水質有問題。很多居民安裝淨水器也解決不了問題，只好到外面接水使用。

住戶反映，飲用水有異味已有兩個月了，但近日情況更為嚴重。據住戶自行統計，已有幾十人出現皮膚過敏、腹瀉、肚子疼、眼睛疼、扁桃體發炎等症狀。

南山區水務局工作人員到場進行取樣後證實，因小區水箱的設計不合理，居民生活用水水箱被糞水池中的污水所污染。據了解，小區中的水箱中有一個溢流管道，當水箱的水位過多時，會通過溢流管道溢流到污水井內，當遇到暴雨天氣，若污水井內的水位超過這個管道時，就會倒流回生活水水箱中。

有住戶使用臭味水後，出現過敏等身體不適。（視頻截圖）
有住戶使用臭味水後，出現過敏等身體不適。（視頻截圖）

報導指出，出問題的薈芳園小區建成於90年代中期，住戶約1000戶。小區設計有容積約800立方米的地下水池一個，水池內部未發現牆體滲水。根據現場調查，小區的供水系統設計存在嚴重缺陷，地下水池溢流孔接入了排水管網。

目前，水務局採取緊急措施，每日派出送水車到小區為居民解決用水問題，且將溢流口封堵，杜絕排水不暢導致的返流問題。

水務部門稱，目前南山區還有幾個小區也採用了這種不合理的設計，南山區已計畫對這幾個小區實施改造。

薈芳園的飲用水箱遭糞水池中污水污染。（視頻截圖）
薈芳園的飲用水箱遭糞水池中污水污染。（視頻截圖）

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