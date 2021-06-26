寧波地產總裁接海歸愛女 車被90噸機具砸爛雙亡

圖為傾到的打樁機砸扁驕車現。（取材自央廣網）

浙江寧波近日發生一起重大公安 事故，一處工地重達90噸的打樁機忽然傾倒，砸中路過的黑色轎車，車上兩人當場慘死，事發經過宛如電影 「絕命終結站」，現場怵目驚心。今傳出喪生者為寧波知名企業董事長，身價上億，副駕則是他剛回國的愛女，父女兩人雙雙罹難，令人相當唏噓。

從現場監視器畫面，可看出打樁機倒塌毫無預兆，轎車經過事發地時又剛好減速行駛，閃避不及被直接砸中駕駛座頂部，巨大的衝擊力瞬間就把小車駕駛室砸扁了，車內2人搶救無效身亡，造成憾事。

據了解，轎車駕駛是位52歲億萬富豪，為知名房地產公司甬港現代控股集團總裁趙慶，當天是為了接剛從加拿大 留學歸國、隔離期滿的女兒回家，不料途中與女兒一同發生意外。該公司也發出訃告，證實此消息。

野鳥財經報導，趙慶出生於1969年，生前任激智科技監事、甬港現代工程有限公司總經理等職位，背後還有23家關聯公司。據趙慶好友透露，趙慶是寧波當地青年創業圈的「大佬」，在寧波創業聯盟擔任常務副會長。其女兒趙佳音，剛剛從加拿大畢業歸國，97年生。

這起事故在網路也引起網友討論，紛紛表示「世事無常」、「明天和意外不知道哪個先來」。另有網友科普，此為三軸深層攪拌樁機。