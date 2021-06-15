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李菲兒緋聞男友「中國冰舞冠軍」 遭妻控偷吃女大生

中國新聞組／北京15日電
相光耀被爆在妻子孕期內出軌女大學生。（取材自微博）
相光耀被爆在妻子孕期內出軌女大學生。（取材自微博）

26歲的相光耀是中國冰舞冠軍、花樣滑冰教練，並因為曾與女星李菲兒傳緋聞而知名度大增，獲邀參加綜藝節目「跨界冰雪王」。他情定網紅「井哥」王冰潔，兩人育有一子，沒想到王冰潔近日發長文，曝光相光耀在自己孕期內出軌女大學生，甚至要求她接納第三者，引起全網熱議。

來源：YouTube

網易娛樂報導，王冰潔透露與相光耀已經結束了9個月的婚姻，並稱「這段婚姻充滿絕望」，離婚原因是相光耀不顧自己懷孕，與一名北京體育大學冰舞專業的大三女學生出軌，之後更要求自己同意接納小三，並繼續與他保持婚姻關係。

王冰潔在長文中細數相光耀「罪狀」，表示對方在她懷孕、生子哺乳期都與小三持續婚外情。王冰潔說，第一次發現相光耀出軌是在4月5日，「事情敗露後，他下跪求饒，並且用割腕自殺來求原諒，甚至拿自己父母發毒誓，說會痛改前非絕對不會再犯」。她表示，相光耀後來暗示出軌原因是自己，因此反省自己，選擇原諒。

沒想到，5月4日為兒子舉辦滿百日儀式的宴席當晚，相光耀拿走所有份子錢，謊稱替學生上課，其實是帶小三去成都旅遊。

網紅井哥透露與相光耀已經結束了9個月的婚姻。（取材自微博）
網紅井哥透露與相光耀已經結束了9個月的婚姻。（取材自微博）

5月22日，相光耀為了出軌一事和王冰潔起口角，當晚摔門出去找小三，「兩人商量好，以打死不承認的態度來面對我，」王冰潔控訴。她說，隔天相光耀假裝懺悔、已跟小三分手，當著媽媽的面承認婚外情。不料，相光耀5月24日被發現與小三仍有來往，惱羞成怒下對王冰潔破口大罵，甚至作勢動手打人。

王冰潔並表示，婆婆見無法協調，收拾行李回東北老家，「事後我發現她帶走了購房合同」。王冰潔說，懷孕生子後遇到的種種委屈，讓她身心嚴重受創，甚至沒有母乳可以餵兒子，然而相光耀此時卻帶人砸門搶孩子，恐懼之下只能求助警方，也使她堅定離婚的信念。

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