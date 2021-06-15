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湖北十堰氣爆增至25死 國務院掛牌督辦究責

中國新聞組／北京15日電
湖北十堰燃氣爆炸案搜救仍在進行。（新華社）
湖北十堰燃氣爆炸案搜救仍在進行。（新華社）

湖北十堰13日發生天然瓦斯爆炸事故，死亡人數增至25人，中共總書記習近平下令做好善後工作，並要求查明原因和追究責任後，國務院相關單位已掛牌督辦，湖北省委書記應勇也赴十堰市，指揮燃氣爆炸事故救援工作。

來源：YouTube

湖北省政府表示，目前現場搜救仍在繼續，國家衛生健康委高度重視傷員救治工作，迅速調派工作組和國家級醫療專家組趕赴十堰指導醫療救治工作。在做好救治工作的同時，省衛健委啟動緊急心理危機干預預案，抽調58名心理專家，積極做好所有傷員和罹難者家屬的心理撫慰工作，努力減少傷員和親屬的心靈創傷。

湖北十堰爆炸案造成25人死亡，湖北省委書記應勇赴十堰市，指揮燃氣爆炸事故救援工作...
湖北十堰爆炸案造成25人死亡，湖北省委書記應勇赴十堰市，指揮燃氣爆炸事故救援工作。（央視畫面截圖）

此外，國務院安委辦、應急管理部14日召開全國安全防範工作視訊會議。會議要求，要深刻汲取近期事故教訓，舉一反三全面排査安全風險隱患。

國務院安委會則決定對該起事故查處進行掛牌督辦，也將徹查事故過程和原因，依法依規嚴肅追責。應急管理部已聯合住建部等部門推動各地區全面摸排使用燃氣的集貿市場、餐飲等生產經營單位底數，儘快安裝燃氣洩露報警裝置等，防止類似事件發生。

環球時報總編輯胡錫進在環時銳評也談十堰氣爆，稱安全生產的警報又一次在中國全社會拉響。

胡錫進在文章中說，這件事刻畫了生產安全在社會總體安全中所處的突出位置，我們無論怎樣統籌全社會的安全體系，都不能對生產安全有任何疏忽、放鬆。

十堰 國務院 中國

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